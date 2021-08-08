十大屋苑兩日僅錄9宗成交　交投按周跌3成

市場多個新盤部署推出，影響二手交投表現。中原指出，十大屋苑於周六、日(7、8日)僅錄9宗成交，較對上一周下跌約30.8%。未能延續24個周末雙位數成交紀錄，為2月中農曆新年後的半年同期新低，期內有4個屋苑錄「零交投」悶局。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，8月份各區新盤陸續推出，當中不乏1,000萬元以下選擇，搶去部分購買力，加上市況持續向好，業主叫價過分進取，買家仍需要時間考慮及適應，令二手交投拉鋸。

中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城兩日暫錄1宗成交，單位為泰山閣中層B，實用面積約722方呎，三房間隔享海景，數天前以1,480萬元放盤，減至1,460萬元售出，呎價約20,222元。

該行袁顯岸亦稱，紅磡黃埔花園同樣錄1宗買賣，屋苑11期1座中層B室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以838萬元易手，呎價約16,594元。

各屋苑當中，以天水圍嘉湖山莊表現較好，中原伍耀祖表示，期內屋苑錄4宗成交，主要是同區新盤帶動下，不少買家到區內睇樓，最新成交包括樂湖居7座低層D室，實用面積約551方呎，為三房間隔，以630萬元沽出，呎價約11,434元。