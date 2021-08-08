黃金有價　東奧每面獎牌成本要幾多？　

東京奧運會閉幕，相信許多人會感覺不捨。在奧運會上贏取的獎牌，對運動健兒來說當然是無價寶，但若以成本來計算，每面獎牌又價值多少呢？

今屆東奧的獎牌由設計師川西俊一設計，每面金、銀和銅牌直徑85毫米，厚度介乎7.7至12.1毫米。

金牌其實是純銀鍍金製成，總重量556克，當中黃金佔約6克；銀牌為純銀製，重量約550克。銅牌重量約450克，由95%銅和5%鋅製成。以市價計算成本價的話，每面金牌價值約800美元(約6,240港元)，每面銀牌價值約450美元，每面銅牌則價值約5美元。

奧運獎牌也有變現的另類途徑。今年7月，一面來自1896年雅典奧運的獎牌以18萬美元拍賣價售出；古巴射擊選手一面來自2012年倫敦奧運會的金牌，以7.32萬美元拍出，另一古巴跳遠選手一面來自2000年悉尼奧運的金牌則以7.13萬美元拍出。

不過，這些還不算甚麼。美國黑人跑手Jesse Owens於1936年柏林奧運上贏取的一面金牌，於2013年的拍賣中以146萬美元天價拍出。這面獎牌被視為奧運史上最具代表性的獎牌之一，是Owens在該屆奧運贏取的4面獎牌之一，打破了納粹德國領袖希特拉想展示雅利安人種優越性的計劃。