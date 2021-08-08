樓價UPDATES：損手離場！灝景灣逾3年貶值70萬

儘管樓價持續上揚，但個別近年以高價接貨的業主，現沽貨仍要損手離場，青衣灝景灣套三房以1,180萬元售出，單位3年多貶值約70萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角百福花園安福閣高層F室，實用面積約581方呎，兩房間隔，以925萬元成交，實用呎價約15,921元。原業主於2016年10月購入單位，持貨5年帳面獲利約212萬元。

●西半山麗豪閣A座高層1室，實用面積約692方呎，原則套三房間隔，現改為一房設計，以1,880萬元零議價易手，實用呎價約27,168元，創同類單位成交價及呎價新高。

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九龍區

●紅磡海濱南岸5座高層G室，實用面積約593方呎，三房間隔，放盤一周即獲洽購，微減5萬元，以1,195萬元成交，呎價約20,152元。

●觀塘凱滙1座極高層M室，實用面積約590方呎，兩房間隔，以每月租金約21,000元租出，實用呎租約35.6元。原業主於2018年12月以約1,191.6萬元購入單位，現享租金回報率約2.1厘。

●長沙灣昇悅居5座極高層A室，實用面積約379方呎，一房間隔，以810萬元放盤，1個月後獲區內客洽購，議價後減價約30萬元，以約780萬元成交，實用呎價約20,580元。

●長沙灣泓景臺6座中層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔，減價67萬元，以約888萬元成交，實用呎價約18,934元。原業主於2016年6月以約590萬元購入單位，是次轉售帳面賺約298萬元，升值約50.5%。

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新界區

●馬鞍山嵐岸5座中層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，放盤3個月減價45萬元，減幅4.7%，以905萬元獲承接，實用呎價約15,339元。

●馬鞍山迎濤灣A座高層H室，實用面積約737方呎，三房間隔，原叫價1,130萬元，減至以1,100萬元售出，呎價約14,925元。

●大埔富萊花園金棠閣高層B室，實用面積約496方呎，兩房間隔，原開價760萬元，放盤約1個月，「象徵式」減價2萬元，獲用家以758萬元承接，實用呎價約15,282元。

●元朗朗晴居10座中層C室，實用面積約578方呎，兩房間隔，原開價726萬元，減價5萬元或約0.7%，近日以721萬元沽出，呎價約12,474元。上述為屋苑8月首宗二手成交，現有約20個單位放售，叫價700萬元起。

●元朗泉薈2座連天台單位，實用面積約777方呎，三房連套房間隔，叫價1,000萬元，減價後以970萬元成交，實用呎價約12,484元。

●荃灣柏傲灣2A座中層E室，實用面積約348方呎，一房間隔，以760萬元易手，實用呎價約21,839元。原業主於2017年1月以549萬元購入單位，現帳面獲利211萬元。

●荃灣愉景新城11座中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，以788萬元沽出，實用呎價約15,984元。據悉，原業主於2012年8月以約360萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約428萬元，物業升值約1.2倍。

●青衣灝景灣7座中層D室，實用面積約682方呎，三房連套房間隔，享開揚海景，去年中開價約1,300萬元放售，累減至1,180萬元成交，實用呎價約17,302元。原業主於2018年4月以約1,250萬元購入上址，持貨3年多帳面蝕讓約70萬元。

●西貢逸瓏海滙2座低層單位，實用面積約458方呎，兩房間隔，望山景，減價27萬元，以643萬元沽出，實用呎價約14,039元。原業主於2017年1月購入上址，當時作價593萬元，持貨逾4年帳面獲利50萬元，升值約8.4%。

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