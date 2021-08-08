【獨家專訪】克林頓時期官員：美元霸權恐自毀

儘管美國前總統尼克遜於1971年8月15日突然宣布美元與黃金脫鈎，一度令全球金融市場天翻地覆，但近50年以來，「美金」仍被選為國際金融體系的支柱，也讓美國政府以低廉的成本借貸、甚至以其本幣向別國施壓。不過，曾在克林頓內閣擔任美國商務部副部長的耶魯大學管理學院前院長加滕(Jeffrey Garten)直言，「美金」作為全球首席儲備貨幣地位的最大威脅在於美國自身。

疫情引發的難題無疑是各國大搞「大水漫灌」，「萬物齊漲」不時令人回想起1970年代的「滯脹」(增長緩慢疊加通脹高企)，而當年通脹噩夢的源頭之一正是美元突然不再與任何東西掛鈎，中東產油國為免美元計價的原油出口收入下降，決定上調油價。

加滕接受本報獨家專訪時表示，通脹是要提防，但未至於會像1970年代般嚴重，因現時物價的上升，很大程度上來自疫情引發短期供給不足，而沒有當年那種嚇人的能源價格飆升，或不斷要求加薪的強大工會。此外，政策制訂者有1970年代的有前車之鑑，聯儲局的獨立性及經濟管理能力均遠勝當年。他在最新著作中提到，1970年代通脹的禍根之一是尼克遜為了增加自己在1972年競選連任時的勝算，向時任聯儲局主席伯恩斯(Arthur Burns)施壓，導致息口過低。

美政治極端化最危險

真正令他感到美元地位有危險的，是美國政治的兩極化和極端化，這是最危險的一點，因為會動搖外界對於美國法律和政制的信心。一個顯例就是今年1月6日國會山莊的騷亂，事件已令人不安，更大的問題是政界對事件中發生了甚麼、為甚麼發生都各執一詞；若加上由前總統特朗普掛帥的共和黨極端派(Extremist)重新執政，「國際社會對於美國及其貨幣的信心有『插水』(Plummet)之虞」。

巧合的是，親特朗普的政治行動委員會現時手上的籌款累計超過一億美元；就算部分是去年大選時「滾存」下來，據報單計今年都籌得約5,000萬美元，吸金力顯著強過其他共和黨人，可見這位「狂人」人氣依然高企。惠譽早前將美國的主權信貸評級展望設於「負面」，指考慮到特朗普拒絕承認大選結果、一些州份修改選舉法，或削弱政治制度，若衝擊到政府機構管理能力，將不利抵禦經濟下行，繼而不利評級。

訪問中他提到的另一主要威脅是央行數碼貨幣(CBDC)，「也包括中國的數碼人民幣……雖然趨勢如何發展下去沒人知曉，但很清楚的是，北京在思想上比華盛頓走得更遠」。

數碼人幣暫未存威脅

法國外貿銀行經濟學家吳卓殷認為，市場對數碼人民幣的關注點在於它能否幫助中國的繞過環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)，可是動搖美元地位的條件還包括人民幣實現完全自由兌換，資金自由進出內地，於跨境結算的份額顯著提升，這些都有待觀察。

加滕直言，現在就像1971年，正在邁向新時代。尼克遜政府當年不僅重塑全球金融體系，另一個重要意義在於驅使西歐和日本分擔維持國際體系的重擔，而成事的一個重要條件，乃美國當年的單邊影響力強。不過，現在美國要發揮國際影響力，比起以往更加需要盟國的支援，況且中國與美國之間的差異，遠遠大於西歐或日本與美國之間的差異。

對華政策分歧惹憂慮

他續說，現在美國政府要制訂一整套對華政策、並要果斷執行，比起以前難了很多，原因是各國經濟融合程度不可同日而語，而美國國內對於中國的看法並沒有共識，一些人認為是「競爭夥伴」，一些人則視中國為「敵人」，更不用說華爾街、硅谷及企業；而且當年尼克遜身為共和黨人，尚且能得到民主黨控制的國會兩院支持，可是現屆政府恐怕沒有這種後盾。

科技戰 美恐強化對華貿易制裁

曾於特朗普擔任總統期間在美國商務部負責出口管制的美國律師Nazak Nikakhtar接受日本傳媒訪問時揚言，華府對進口中國商品加徵的關稅不但要持續下去，整體而言針對中國的貿易制裁措施還要強化。

Nikakhtar現在沒有官位在身，或許沒有太大影響力，但她在前朝政府處理過對華為的制裁，因此其聲音也反映美國對華鷹派的想法。就在她向日媒放狠話的同時，據報14名共和黨籍眾議員致函美國商務部，把去年已從華為剝離的內地手機品牌「榮耀」也踢入實體清單。

跟華為撇清關係後，「榮耀」逐漸建立與美國部件供應商的合作關係，6月才發布過一款搭載高通系統晶片的新智能手機。然而，上述眾議員認為華為這種「壯士斷臂」的做法是意圖避開美國的出口管制政策。商務部發言人對該批議員的看法「致謝」，並說當局「持續檢視現有資訊，以確認有必要加進出口管制實體清單的廠商。

Nikakhtar直言，希望對中國實施的貿易制裁能夠加碼，主要是中國的「攻擊性」有所增強；以中國仍在侵犯美國的知識產權，關稅就算迄今對於中國未有造成大礙，也要繼續實施下去。

對於業界「華府單邊制裁成效不彰、出手前應該先與盟友協調」的說法，Nikakhtar不以為然，指盟國都支持美國實施制裁，可是偏偏沒有一國跟美國攜手行動，因此唯一選擇就是先行一步等盟友跟隨，「若然美國自己也不動手，事態只會惡化……」。