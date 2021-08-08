新盤UPDATE：周末旺場　一手錄45宗成交

一手樓市氣氛向好，過去周六、日一手市場共錄得逾45宗新盤買賣成交，市場參觀氣氛亦見理想。

●青衣新盤薈藍公佈2號價單加價3.5%

該集團執行董事程德韻表示，2號價單中折實最低售價由409.6萬元起，單位為3樓B06室，實用面積203方呎，呎價20,177元。至於折實最貴單位為16樓A06室，折實售價為461萬元，實用面積203方呎，呎價22,709元。

截至8日晚上8時，薈藍收票約1,100張，以首張價單及2號價單合共96伙計，超額認購約10.5倍。程氏稱，過去兩天錄得逾5,000人次參觀示範單位，不排除短期內會再加推單位，預計最快本周六(14日)起銷售，樓盤深受同區分支家庭歡迎，入票人士中，7成為自住客，3成為投資者。項目提供2.8萬元家具禮券或可減相同金額樓價。

●會德豐旗下項目兩日錄5宗成交

會德豐旗下多個項目於過去兩日錄得5宗成交，合共套現逾4843.5萬。其中將軍澳日出康城GRAND MARINI的2A座56樓A室，三房一套間隔，實用面積731方呎，成交價1,310萬元，呎價17,291元。

同系鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS連沽2伙，第5座5樓D室，實用面積465方呎，兩房間隔，以986萬元成交，呎價約21,204元。另一售出單位為5座7樓C室，實用面積370方呎，一房間隔，成交價為815,3萬元，呎價約22,035元。

至於與5大發展商合作的西南九龍維港滙III亦售出1伙，為項目第2座21樓D室，實用面積311方呎，一房間隔，以884,43萬元售出，呎價約28,438元。另一售出單位為1B座5樓B室，實用面積315方呎，一房間隔，成交價為847,78萬元，呎價約26,914元。

●新地御海灣II兩房特色戶連平台花園$1,081萬元成交

市場消息指，新地御海灣II周末招標沽出一伙特色戶，屬兩房單位連277呎平台花園，實用面積437呎，以$1,081萬元成交，實用呎價高達$24,737。該盤累售279伙，套現逾21億元。