獎金比一比　有個地方豪送奧運金牌得主逾570萬

東奧閉幕，香港代表隊喜獲一金、兩銀、三銅。為鼓勵運動員的出色表現，本地有地產商設立精英運動員嘉許計劃，向獲金、銀和銅牌的運動員贈送分別500萬、250萬和125萬港元獎金。不僅如此，以勇奪金牌的「少年劍神」張家朗為例，除獲該500萬港元獎金，另一基金亦將向他送贈至少250萬港元獎金，以助他「上車」置業。

事實上，雖然國際奧委會未有為獎牌得主提供獎金，但許多地方都會因應自己運動員的成績論功行賞。

菲律賓女力士迪亞茲奪金，為該國史上首面金牌，除獲官方1,000萬披索，或約20萬美元(約156萬港元)獎金外，有指菲律賓體育委員會以至政商界人士再加碼送獎，預料她將獲最少3,300萬披索(約468萬港元)，又獲贈兩間房子和終身免費機票。

美國為東奧金牌運動員提供3.75萬美元奬金，銀牌和銅牌的獎金分別為2.25萬美元和1.5萬美元，還有其他補助和福利如醫療保險，較2016年里約奧運會時的分別2.5萬美元、1.5萬美元和1萬美元為高。

至於主辦國日本為金、銀和銅牌運動員提供約4.5萬美元、1.8萬美元和9,000美元獎金，有指棒球隊若勝出比賽會獲額外4.5萬美元獎金。

相比之下，新加坡相當「闊綽」，金牌運動員可獲100萬坡元，或約73.7萬美元(約574.8萬港元)獎金，數目較美國為金牌運動員提供的多近19倍。不過，並非所有地方都會為獎牌得主提供獎金，例如英國、新西蘭、挪威和瑞典均不設額外獎金。

有指東南亞運動員較少在奧運上贏得獎牌，這些地方傾向以較多獎金推廣運動文化，這亦為運動員提供財務誘因，因為不少運動員訓練時的收入難以維持生計。

表：各地獎牌得主獎金(美元)

國家 ●金牌 ●銀牌 ●銅牌

新加坡 ●73.7萬 ●36.9萬 ●18.4萬

哈薩克 ●25萬 ●15萬 ●7.5萬

馬來西亞 ●23.6萬 ●7.1萬 ●2.4萬

意大利 ●21.3萬 ●10.7萬 ●7.1萬

菲律賓 ●20萬 ●9.9萬 ●4萬

匈牙利 ●16.8萬 ●12.6萬 ●9.6萬

巴西 ●4.9萬 ●2.9萬 ●2萬

日本 ●4.5萬 ●1.8萬 ●9,000

美國 ●3.75萬 ●2.25萬 ●1.5萬

南非 ●3.7萬 ●1.9萬 ●7,000

加拿大 ●1.6萬 ●1.2萬 ●8,000

澳洲 ●1.5萬 ●1.1萬 ●7,000