淨息差受壓　渣打禤惠儀：非利息收入足彌補

數碼渠道成為推動該行非利息收入的最要一環，禤氏指出，在個人銀行業務中，來自數碼渠道的收入增40%，財務管理業務的整體收入亦有35%來自數碼渠道，較去年升10個百分點。展望下半年，仍需觀察變種病毒疫情對各地的影響，認為全年能維持上半年的表現已屬不俗。

香港上半年首次公開招股(IPO)市場暢旺，推動該方面的收入飆近4倍，疊加本港進出口業營商環境改善，企業貸款及外匯需求增多，相關貸款增長亦有11%。禤氏表示，兩者均成為上半年帶動商業銀行業績的「火車頭」。另外，綠色金融亦愈受政府及企業關注，使該行上半年的可持續金融業務收入，已超出去年全年數字，她表示今年將新設一間「綠色分行(Green Branch)」，專門為零售客戶提供綠色金融產品。

早前該行透露計劃增兵400人，尤其是數碼方面等專才，但她指出，市場人手需求龐大，該行除外部增兵外，亦會另覓途徑，包括加強內部培訓及從其他行業發掘人才。

旗下虛擬銀行Mox方面，禤氏透露，截至年中的存款規模達56億元，客戶人數亦較去年底時飆近1倍至約14萬人。她亦對該行現時的上客量感到滿意，並期望年底前客戶將增至逾20萬人。