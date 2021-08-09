富衛香港新入職保險代理　近6成來自其他行業

疫情衝擊就業市場景氣，惟保險業就業情況逆市向上，富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑接受專訪時表示，保險銷售工作相對彈性，吸引來自不同行業的人士加入。2020至2021年首季期間，富衛香港新入職的保險代理人中近6成來自其他行業，當中由進出口貿易、飲食業及航空業轉投保險業的佔約兩成，畢業生則佔一成半。

他指，疫情增加大眾對保險的需求，期間收到不少客戶查詢，希望了解自身保險產品是否保障未知疾病，同時檢視現有保障是否足夠。事實上，港人對以保險填補退休開支缺口的接受程度頗高，加上近年政府以扣稅優惠推動市民購買延期年金和自願醫保產品，大眾對保險業的接受程度正逐步改善。根據保監局數據，持牌個人保險代理的人數由2020年8月的8.62萬名，上升至今年6月的8.93萬名。

當中不乏年輕人投身保險業。他稱，時下年青人不滿足於單一職業的工作模式，而保險行業入行要求不難達到，同時又有明確晉升階梯，以大學畢業生為例，初入行由代理人做起，可逐步晉升至分組經理、分行經理、資深分行經理、營業經理、營業總監、分區總監以至更高職位，一般按個人業績以及其團隊人數而定。2020年至今，新入職的富衛保險代理中，近半為90後年輕人。

客戶對數碼化服務的需求日益增長，加速保險業漸趨數碼化。他表示，公司於去年年末加強理賠方面的客戶體驗；基於部分客戶仍希望透過免面談投保保險，於今年又重新設計網上投保平台，產品網站上顯示用戶流量有明顯增長，意味著市場上還有很多潛在客戶正等待發掘。他指，富衛在數碼領域的主要重點在於數據，未來會持續致力於數項包括建構資料湖泊的主要數碼項目，將可透過創造以數據為本的產品、服務和分銷模式，長遠地提升客戶體驗。