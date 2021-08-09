周樂樂：內地轉向穩經濟　宜買國策受惠股

過去一周，因穩經濟預期升溫，A股滬深兩市主要指數全部上漲，其中，中小100、深證成指、上證50與滬深300升幅均超過2%。申万一級行業中，27升3跌，最強的三大行業為國防軍工(+10.42%)、汽車漲(+8.16%)與建築材料漲(+7.71%)，最弱的三大行業為鋼鐵(-3.43%)、傳媒(-2.69%)與電子(-0.42%)。數據上看，結構性行情明顯，國家扶持的成長性製造業繼續領漲，尤其是估值相對吸引的國防軍工板塊強勢上漲，新能源汽車產業鏈強勢依然不減。

國內市場看，7月底中國中央政治局會議召開釋放出經濟維穩與逆周期刺激的信號，A股市場氣氛明顯出現回暖，除了熱門的製造業外，工程機械、食品飲料等出現轉強，部分因監管風險上升遭沽空的行業個股出現止跌或跌幅比預期小的迹象。市場關注焦點出現了變化，正逐步由監管風險轉向經濟維穩。國內7月製造業PMI數據回落顯示當前經濟復甦步伐繼續放緩，新出口訂單連續四個月環比下滑，加上近期多個省市開始爆發新冠病毒變異毒株德爾塔，個別地區明顯收緊防疫措施，加劇市場憂慮下半年經濟可能下滑的風險，尤其是消費行業繼續下滑的風險。國內逆周期調控不會大力搞基建與刺激房地產，政策仍是有保有壓，刺激新能源汽車、新能源、半導體、國防軍工等相關產業仍是主要選擇，但需要注意的是上述板塊部分製造業企業估值並不便宜。而繼科技壟斷與課外培訓教育經過大規模洗禮後，國家監管亦擴展至遊戲、配方奶粉、化肥、生長激素、電子煙、白酒等領域，反映出國家對嚴監管的力度與決心，建議剔除增長邏輯已經被證明摧毀的行業，部分因監管暫時遭遇困難的行業可在估值大幅折讓或行業增長邏輯明朗化後配置，畢竟國內對優質的消費品與服務仍有較大的需求。

外圍市場看，新冠病毒變異毒株Delta擴散加劇，對全球經濟恢復造成非常不確定的預期。市場對經濟前景的憂慮超過了對通脹憂慮，歐美市場債券收益率持續走低。面對利淡的製造業與就業數據，美國拜登政府的基建刺激方案有望通過，聯儲局一再強調遠沒到收緊貨幣政策的時候，同時，加快推動疫苗接種，緩解了市場憂慮，這些因素利於美股走強。而行業方面，拜登宣布設定到2030年電動車佔新車銷量比例達到50%的目標。該行政命令標誌了美國將新能源汽車產業放到國家戰略的高度，全球汽車電動化進程加速，將形成產業鏈共振，相關電池產業鏈企業將從中受益。

綜合看，國內市場焦點由監管風險轉向穩經濟，預計後續政策陸續推出，利好港股與A股轉強。同時，外圍市場暫時趨穩的情況，可以積極配置國策受惠股。操作上，繼續在國家扶持的成長性製造業中選擇相對估值合理的產業鏈上中下游的優質標的。

勝利證券副首席運營官 周樂樂