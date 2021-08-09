阿里陷性侵醜聞　張勇：兩高管引咎辭職　辭退涉事員工

張勇又稱，事件對該女員工構成巨大傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」

張勇指出，接下來公司將繼續在3個方面反思和行動，包括：1)開展對於包括性騷擾在內的員工權益保護的培訓和調查，開通專門舉報通道。員工的舉報，將在確保隱私受到充分保

護的前提下，由專人跟進；2)對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同制定《反性騷擾行動准則》；3)旗幟鮮明地反對醜陋的酒桌文化，不分性別，無論客戶或者主管提出這樣的要求，員工都可以明確拒絕。