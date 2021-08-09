阿里陷性侵醜聞 張勇：兩高管引咎辭職 辭退涉事員工
2021年08月09日 07:09
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴(09988)近期可謂好事多磨，最新陷入性侵醜聞。一名女員工於上周六(7日)在網上控訴，其在濟南出差期間被侵犯。事件迅即於網上散播，直到周一(9日)凌晨，外電報道，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在公司內部公布「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定，包括同城零售事業群總裁李永和、同城零售事業群HRG(人事專員)徐昆引咎辭職；阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分；涉嫌男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。
張勇又稱，事件對該女員工構成巨大傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」
張勇指出，接下來公司將繼續在3個方面反思和行動，包括：1)開展對於包括性騷擾在內的員工權益保護的培訓和調查，開通專門舉報通道。員工的舉報，將在確保隱私受到充分保
護的前提下，由專人跟進；2)對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同制定《反性騷擾行動准則》；3)旗幟鮮明地反對醜陋的酒桌文化，不分性別，無論客戶或者主管提出這樣的要求，員工都可以明確拒絕。