道指期貨跌近百點　金價急挫

美匯指數報92.9；港匯見7.7804；離岸人民幣(CNH)反覆至6.4835；美元兌日圓報110.29；歐元企1.1745；英鎊報1.3862。金價仍跌2.5%，至每安士1,718美元。油價跌1%，布油失70美元關，紐油跌穿68美元。比特幣跌至4.3萬美元。道指期貨跌90點。

●金價周一(9日)曾挫逾4%，跌至1,680美元水平，白銀日內一度瀉近8%，暫低見22.29美元。

●道指和標指上周五(6日)齊創收市新高。道指收報35,208點，升144點或0.41%；標指收報4,436點，升7點或0.17%；納指收報14,835點，跌59點或0.4%。

●美國7月非農就業職位增加94.3萬個，好過預期增幅87萬個，前值85萬個；7月失業率按月跌0.5個百分點至5.4%，同樣勝過預期值5.7%。

●美國6月消費信貸增加376.9億美元，市場預期增加230億美元，前值增加352.81億美元。

●港股ADR指數上周五偏軟，按比例計算，收報26,135點，跌43點或0.17%。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,042點，跌87點，低水137點，成交12,094張。

●市傳阿里向投資者警告，中國政府多年來為互聯網行業提供的稅收優惠將縮減，部分業務已不再被列為可享10%稅率的「重點軟件企業」，更預告絕大多數科網股之後不會再享有10%稅率，似乎日前官媒的說法是空穴來風。

●內地官媒：醫療美容要防不良後果。

●歐央行委員警告通脹或高於預期，籲及時收水。

●【股神驚股災？】縮巴郡回購金額，更連續三季減倉。

●沙特阿美上季多賺近3倍，受惠油價轉強及經濟復甦。

●中國7月出口增長8.1%，進口升16.1%；外儲升至3.23萬億美元，勝預期。

●紐約9月期油上周五收報每桶68.28美元，跌81美仙或1.17%；布蘭特10月期油收報每桶70.7美元，跌59美仙或0.83%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,763.1美元，跌2.5%，創自6月中以來最大單日跌幅，並為7月28日以來首次收市低於1,800美元。

●歐股上周五向好，英國富時100指數收報7,122點，升2點或0.04%；法國CAC指數收報6,816點，升35點或0.53%；德國DAX指數收報15,761點，升16點或0.11%。

●字節跳動否認重啟在港上市計劃，指消息不實。

●傳短視頻App微視裁員並停止投放，騰訊指不屬實。