由老牌家族沽樓套現　預示港樓價前景堪虞...

近期，香港最熱話題自然是討論如何使用電子消費券，街頭上人山人海，周圍都有「豪客」出沒，惹得一眾零售商家歡欣雀躍。最奇葩是有網友高呼，「消費券帶旺市道，引起蝴蝶效應，樓價上升係鐵一般事實！」可惜附和者不多，該帖很快沉底，大概是睇好人士也覺得理由牽強，「曲高」自然和寡......

說到底，消費券雖好，也只是每人5,000元，將300多億元投入消費市場，的確為久旱逢甘露的香港經濟注入動力，卻不是樓市助燃劑。值得注意的是，上周二(3日)有香港本地老牌家族放售一籃子物業，意向價3.12億元。該22個物業遍及港九新界，包括15個住宅、3個地舖、1個地廠及3個工廈單位，代理指必須一籃子購入，現階段不會拆售。識得做生意的網友都知道，這批貨不乏筍盤，當然也有「豬頭骨」，反映賣家「唔使急，最緊要快」的套現心態。若然地產市道真的好，大可以慢慢賣，反正愈遲賣價愈高，何必着急？

照常識推論，談得上老牌家族，當然是枝繁葉茂的大家庭，各房之間有人睇好、有人睇淡，就算有人想變賣家產，大可出售自己的持股予其他持份者即可。現在卻一齊沽貨，就有點兒不尋常。

與此同時，小道消息指，近月的確有香港老牌家族的成員透過內部轉讓沽貨，對港樓的直接影響是消耗購買力，而該部分買賣並不會計入土地註冊處的統計數字中。換言之，有多少物業被套現，只會是個謎。上述的分析，一定有人會質疑在下，並無實質證據。但凡事不離一個「理」字，是邏輯推理還是想當然，全憑閣下判斷。

此外，還有一個數據可供參考。香港有不少家長顧及子女的學業問題而選擇移民，且數量相當龐大。教育局上月底公布最新的學生人數統計報告及學額空缺參考數據，由去年10月中至今年6月底，9個月期間，公營小學及中學學額分別增加5,389及2,610個空缺，分別佔整體學生人數1.83%及1.08%，顯示期內減少約8,000名學生。

公營學校「大鑊」外，有直資學校議會主席在電台訪問中坦言，很多學生的離校原因都是海外升學。又以其學校為例，今年已知有50多人離港，較以往增近7成，又說填補空缺有困難。換言之，公私學校都面臨學生大批退學。

孩子移民的後果有多可怕，早前本欄已多有論述，在此就不再贅述。就單單以孩子永遠是一個普通家庭的消費核心來說，僅過去9個月，本地消費市場就失去了至少8,000名消費主力，該蝴蝶效應對樓市的打擊會不會比5,000元更大？請各位自行判斷。

東網產經專欄作者 林南冧