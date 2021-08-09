宏利：面對監管逆風　尋覓投資機會

對於近日中國股票市場的調整，投資者不禁會問：市場波動是舊常態、新常態還是持續的現象？過去數星期，個別行業及板塊面臨更嚴緊的監管政策，導致若干行業股份被明顯拋售。然而，針對個別行業的監管及政策轉變，發生在中國這些新興市場並非不尋常。

過去，市場出現避險及無差別拋售的情況時，為長線投資者提供定價錯配的投資機會。舉例說，在2018年電子遊戲行業經歷了一個主要的審查周期，期間當地暫停新遊戲發牌。政策方面，當局於2018年底推出《國家組織藥品集中採購試點方案》，導致藥業股及廣泛的康健護理股份出現調整。以下總結為近期主要監管事件的看法。

首先，有關中國課後輔導行業(AST)的新政策於7月24日推出，相關股份近日出現調整，具體影響包括：1)現有K-12(幼稚園至第十二班)學科類培訓機構強制轉換為非營利性機構；2)禁止海外資本投資學科類培訓機構，包括透過VIE結構(可變利益實體，即離岸上市結構)。政策所涉範疇之廣，超出市場原先預期。

在新政策下，課後輔導行業未來盈利前景的可預見度有限，行業的基本因素需要重新評估，期望亦需重新設定。

教育行業股份緊接出現廣泛調整，值得指出的是，新政策只針對課後輔導的學校，保障學童的身心，而高等教育及職業培訓公司，在避險情緒主導下亦遭到無差別的拋售，目前提供了定價錯配的投資機會。

另外，中國政府在7月23日向物業管理服務市場發出監管通知，觸發投資者對相關政策的憂慮。該通知強調要加强對不當行為的規管，例如未能按照標準合約提供服務和未能披露定價理由。雖然監管通知的規管內容並非新措施，但該行業的市場表現依然受壓。

值得注意的是，物業管理是政府「十四五」規劃下致力支持的行業之一。隨着行業整合，預期物業管理業將不斷增長，而優質龍頭物管公司或可從較小型和非上市同業中奪取市場份額。隨着社區增值服務的收入增加，進一步看好這個行業的投資機會。此外，經過近期的急劇調整後，現時優質物管公司的估值更為吸引。

還有的是，在7月初中國國家互聯網信息辦公室宣布，對若干網約車平台進行網絡安全審查。此前，為確保關鍵資訊基礎設施安全和維護國家安全，《網絡安全審查辦法》已於2020年6月生效。相關平台營運機構，將要充當保障個人資料的「把關人」。

事實上，中國掀起資料安全及規管私隱的熱議。隨着全球監管機構相繼提出要保障資料私隱，中國監管當局現正密切關注有關資料的收集、應用及安全情況。由於網絡安全相當重要，預期在一段時間，監管當局會繼續採取收緊的取態。預料龍頭企業將會加強自我審查、主動批核和內部監控，相關的成本上漲仍有待了解。

反壟斷審查方面，繼4月份一家龍頭公司被罰款(歷來最高)後，事態朝正面方向發展。7月中旬，被傳召進行反壟斷自我審查的企業(共33家)中，大部均簽署承諾會就反專利進行自我監管、並承諾會逐步開放平台，以促進公平競爭。

雖然對監管不利因素保持警惕，但亦建議投資者不應忽視政府政策對若干行業的支持。舉例說，在中國的可持續發展倡議下，可再生能源業可望表現出色。工業自動化、製造業升級及半導體供應鏈自給自足，亦是中國政府的首要任務。

看好可再生能源業，尤其是屬於太陽能供應鏈的範疇。在政府銳意於2060年前達成碳中和的目標8下，相關範疇具備強勁的中期增長潛力。事實上，中國的太陽能市場已實現市電平價，而且毋須政府補貼也能提供可持續的回報。亦青睞增長型商品，例如用於電池生產的鋰。電池和儲能不僅切合中國市場採用電動車的趨勢，而且我們認為，對廣泛應用可再生能源的環境也相當關鍵。

創新企業方面，我們一直看好從事腫瘤科藥物研發的生物製藥公司。投資團隊亦認為受託研究機構(CRO)提供吸引的投資機遇，這些機構受惠於本地及全球生物科技公司的強勁需求。此外，青睞專門醫療服務供應商，例如可得益於中國「三孩政策」的輔助生育範疇。

儘管面對政策逆風，相信政府的目標是確保行業健全有序成長，而不是遏制其發展，並將鼓勵創新。除了市場短期波動之外，我們認為，中國的基本結構增長主題保持不變。隨着中國不斷提升其經濟結構，政策官員將繼續推進企業管治和個別行業的政策改革，確保經濟有管理地增長，並以可持續的趨勢發展。

宏利投資管理