沈振盈：港股料續反覆　提防美股轉勢

過去一周港股的走勢雖然反覆，急升後雖然又作回吐，但仍然維持在上升軌的支持之上，未有再出現大跌的情況。

從技術走勢分析，港股現時的支持位約在25,800至26,000點水平，而阻力位則在26,800點水平。由於市況仍有很大的風險，難望恒指會大幅上升，但基本上已脫離了危險期，走勢上會逐步回穩，逐步向上。

政策的風險仍然主導着大市走勢，但個別不受政策影響的板塊反而表現優異，升幅驚人。若問筆者短期內最大的風險因素，反而是美股的表現。美股雖然繼續創新高，但已到了位高勢危的地步。美國的疫情又到高峰期，似乎已逐漸失控，我們作為投資者不能坐視不理。

同時，美股的估值嚴重偏高，隨時都會出現急跌的可能。加上現時美國正面對債務及流動性的問題，短期內可能觸發危機。在高通脹壓力的情況下，美國又不能退市或加息，正是面對着兩難局面，短期內難以解決，亦想不到辦法去解決。

玄學角度方面，本周形勢仍是反覆，周一較淡，之後應是逐步轉好。

本周每日的股市走勢預測：

周一(己丑日)：天干地支皆屬土，全土之局，市況走勢偏軟

周二(庚寅日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，高開後向好

周三(辛卯日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，繼續向好

周四(壬辰日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，大市偏軟

周五(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，大市走勢反覆

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)