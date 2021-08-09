港股倒升　滙豐漲近3%　車股顯著回吐

港股早段跌逾200點後「V」彈，恒生指數倒升近200點，重上26,300點水平。國企指數升50；科技指數回穩，主板成交450億港元。

金融股撐市，滙豐控股升2.8%；友邦保險升2%；建設銀行及工商銀行升1.8%及1.6%；中國平安升1%；香港交易所升0.2%。

大技科網股個別發展，阿里巴巴續跌2.4%；京東集團跌1.6%；騰訊跌幅收窄至0.2%。美團倒升2.6%；小米集團升0.7%；快手飆5.6%。中芯國際及華虹半導體兩隻晶片股回吐4.4%及8.2%。

早前強勢的汽車股亦回吐，比亞迪股份挫6%；長城汽車跌7.3%；小鵬汽車跌5.7%；吉利汽車跌3.3%；車用電池股贛鋒鋰業跌7%。

【09:20】港股開市跌穿兩萬六關 阿里巴巴挫逾3%

港股開市跌穿兩萬六關，恒生指數低開210點或0.8%，報25,969點。國企指數跌110點或1.2%，報9,162點；科技指數跌87點或1.31%，報6,609點。

傳內地互聯網重點企業不再獲稅務優惠，科網股受壓。其中涉女員工被上司性侵案阿里巴巴跌3.3%，開市報187港元。騰訊跌1.3%報447.8元；美團跌0.8%報212元；京東集團跌2.3%報270元；快手跌2.2%報83元。