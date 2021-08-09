【產經直播】阿里巴巴爆醜聞 股價有排跌？

港股持續二萬六水平上上落落，到底有甚麼契機可突破？爆上定爆落機會大？

想知如何部署，請即收看花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午10:15於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀以及訊匯證券行政總裁沈振盈坐陣，醒你最新窩輪部署攻略！

更多花旗輪證產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：