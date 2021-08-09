【產經直播】阿里巴巴爆醜聞 股價有排跌？
2021年08月09日 10:07
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港股持續二萬六水平上上落落，到底有甚麼契機可突破？爆上定爆落機會大？
在監管陰霾下，新經濟股依然一厥不振，阿里巴巴(09988)爆性醜聞，女員工控訴被迫陪酒、遭客猥褻及上司性侵，股價有排跌？
下周三(18日)公布業績的騰訊(00700)愈跌愈低，近日股價一度低見422元，目前該股熊證重貨區亦已進一步下移至該水平，大戶會「殺熊」繼續尋底？另外，官媒批網絡視頻內容低俗，短視頻平台快手(01024)低處未算低，連紅底股地位也不保，做淡空間仲有幾大？
內地當局上周印發《全民健身計劃》，曾刺激體育用品股大反彈，股價能否重拾上升軌？強勢股還有藥明生物(02269)，股價早前從100蚊邊低位，短時間內曾拉升至130元水平，可否趁回吐追入值博？
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