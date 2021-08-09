陳偉明：横行悶局 求穩定中賺取微利
2021年08月09日 10:37
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港股仍然受制於內地政策風險，只能夠在低位反覆，反彈乏力。由於中國監管力度仍未明朗，資金不是撤離便是觀望為主，加上受監管政策影響，科網股估值只會向下調整而很難重返過往高位，没有科網股的帶領下，恒指的上升空間絕對有限。
然而，科指始終在7絕月已暴挫逾15%，騰訊(00700)更在7月底短短幾日內下瀉近20%，預期港股至少短期內已經反映大部分利淡因素，估計恒指8月內亦很難再跌穿7絕月低位24,748點。在投資市場缺乏炒作概念下，預期恒指短期內繼續横行悶局。
策略上，預計期指短期內在25,600至27,000點上下反覆上落，傾向在這波幅區間利用期權策略，逢低Short Put，逢高Short Call，且以股票即月等價期權應戰。悶市中不求大賺，只求穩定中賺取微利。
投資者必須注意，期權Short Side只宜大注博小贏，切忌在沒有預備後備資金的情況下開倉，建議新手可以先從股票期權落手，在持有相關股票的情況下Short Call，或預備買入相關股票的情況底下Short Put，這樣做不但心理壓力較小，而且勝算大增，特別適用於現在的橫行悶局。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明