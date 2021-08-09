李偉傑：恒指短期有望上試27000　美團騰訊只宜短炒

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(9日)先急跌後反彈，升勢主要由傳統金融股帶動。市場觀望美國本周公布的通脹數據，雖然加息未有時間表，但相信可帶動金融股表現，預期恒指上落區間可上移至25,800至26,800點，甚至上試27,000點關。但值得留意的是，內地監管政策蔓延至多個行業，國策題材股如體育用品、新能源或晶片股，或有一定調整壓力，宜控制注碼或適量減磅。