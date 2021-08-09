李偉傑：恒指短期有望上試27000 美團騰訊只宜短炒
2021年08月09日 10:42
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股周一(9日)先急跌後反彈，升勢主要由傳統金融股帶動。市場觀望美國本周公布的通脹數據，雖然加息未有時間表，但相信可帶動金融股表現，預期恒指上落區間可上移至25,800至26,800點，甚至上試27,000點關。但值得留意的是，內地監管政策蔓延至多個行業，國策題材股如體育用品、新能源或晶片股，或有一定調整壓力，宜控制注碼或適量減磅。
有指內地反壟斷監管部門，計劃就美團(03690)涉及壟斷問題，判處罰款約10億美元，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)亦先後再有壞消息。李指出，市場對相關消息有一定預期，美團、騰訊即市跟隨大市反彈，但仍未確認再展升浪，只宜短線炒區間上落，若有5%至6%的反彈，可趁機減磅，待政策明朗化，才考慮長線部署。
吉利汽車(00175)上月總銷量按年減少約6%，首7個月總銷量達至全年銷量目標的48%。李偉傑認為數據差過預期，股價亦隨之回落，市場關注下周公布的中期業績，公司會否有更多發展方向，料股價先行在25至28港元炒上落，未有貨的投資者宜趁低再考慮吸納。