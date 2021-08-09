【高盛推介】阿里逆市下跌　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴於上周在190港元附近水平上落，當中上周五(6日)升約0.5%，今(9日)早則逆市下跌，早段低見185.1元，為一周低位後跌幅收窄。

有報道指阿里就「女員工被侵犯」，經階段性內部調查結果和處理後，同城零售事業群總裁李永和及HRG徐昆決定引咎辭職，涉嫌男員工則被辭退，永不錄用。有券商指，阿里今年首季業績雖整體收入遜預期，但經調整EBITA及淨利均好過預期。該行又指，對阿里擴大回購計劃看法正面，維持「買入」評級，目標價288元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於上周五心皆獲資金轉向流入，分別有約80萬及50萬元。

牛熊證方面，亦見牛證及熊證於上周五皆獲資金轉向流入，當中牛證有約130萬元，並較集中在174至176元，及168至170元收回區域的遠牛。而上周五流入熊證的資金則集中在204至206元收回區域的產品。

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