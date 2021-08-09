【高盛推介】阿里逆市下跌 輪證點揀？
2021年08月09日 10:44
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴於上周在190港元附近水平上落，當中上周五(6日)升約0.5%，今(9日)早則逆市下跌，早段低見185.1元，為一周低位後跌幅收窄。
有報道指阿里就「女員工被侵犯」，經階段性內部調查結果和處理後，同城零售事業群總裁李永和及HRG徐昆決定引咎辭職，涉嫌男員工則被辭退，永不錄用。有券商指，阿里今年首季業績雖整體收入遜預期，但經調整EBITA及淨利均好過預期。該行又指，對阿里擴大回購計劃看法正面，維持「買入」評級，目標價288元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及認沽證於上周五心皆獲資金轉向流入，分別有約80萬及50萬元。
牛熊證方面，亦見牛證及熊證於上周五皆獲資金轉向流入，當中牛證有約130萬元，並較集中在174至176元，及168至170元收回區域的遠牛。而上周五流入熊證的資金則集中在204至206元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約5個月的低街貨阿里購(22453)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里購(17783)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(53270)，與現價有約15元收回距離。遠牛選擇可留意阿里牛(66629)，與現價有約25元收回距離。
阿里購(22453)，行使價198元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.78倍，貼價、低街貨。
阿里購(17783)，行使價205.2元，2021年11月30日到期，實際槓桿7.05倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛(53270)，收回價175元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率10.29倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里牛(66629)，收回價165元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率6.84倍，近25元收回距離遠牛。
投資者如看淡，可留意阿里熊(51434)，與現價有約30元收回距離。
阿里熊(51434)，收回價210元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率8.41倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。