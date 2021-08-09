【瑞通推介】港股由跌轉升　嚴選中短期購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月非農業職位增長勝預期，失業率降至5.4%的16個月低位，道指上周五(6日)收報35,208點，升144點或0.4%，創收市新高。恒指上周五收報26,179點，跌25點或0.1%，今(9日)早一度下挫逾200點，跌破26,000點，其後由跌轉升，由即市低位反彈約500點，重返26,400點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,800萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1,100萬元，反映資金減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

外電引述消息指，內地反壟斷監管機構將就美團因涉嫌濫用其市場支配地位，罰款約10億美元，並要求整改其「二選一」的營運手法。上周五收升1.2%於213.8元的美團，今早曾回調逾1%，一度跌穿210元關，其後倒升，最多由早段低位反彈近8%，高見226元之上。上周五有近140萬元淨流入其好倉，淡倉則有近90萬元淨流出。

比亞迪7月新能源汽車銷量按年升逾2.3倍，並有傳明年第2季向特斯拉供應刀片電池，獲券商唱好。另集團車款漢EV標準續航版豪華型預料9月交付。不過股份今早一度回吐逾5%，跌穿260元水平。分別有逾150萬元和逾90萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

官媒引述專家籲警惕嬰兒配方奶營銷影響母乳餵養，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。蒙牛儘管持有配方奶粉股權益，但業務主要產銷其化乳品，股價上周五挫近6%後一度倒升，全日平收在44.95元；今早跌逾2%，曾失44元。上周五有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。

中芯上季業績勝預期，獲券商上調目標價，其股價上周五曾飆逾10%，衝上30.8元的逾半年高位，惟其後獲利盤湧現，收升不足1%，報28.15元。管理層預料下半年產品價格仍繼續上行，晶片供不應求的情況或持續至明年上半年。另外，官媒發文批「缺芯」不是「炒芯」的理由，監管當局「該出手時就出手」。中芯今早下挫逾4%，曾失守27元。上周五有約14.6億元北水淨買入中芯。輪證資金流方面，接近2,700萬元淨流出其好倉，是最多資金流走的相關資產，淡倉則有近30萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

中芯貼價、中短期購25954，行使價：28.88元，2021年12月到期，實際槓桿：3.7倍

瑞通相關牛熊證之選擇：

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