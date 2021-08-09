【瑞通推介】港股由跌轉升 嚴選中短期購沽證
2021年08月09日 10:47
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月非農業職位增長勝預期，失業率降至5.4%的16個月低位，道指上周五(6日)收報35,208點，升144點或0.4%，創收市新高。恒指上周五收報26,179點，跌25點或0.1%，今(9日)早一度下挫逾200點，跌破26,000點，其後由跌轉升，由即市低位反彈約500點，重返26,400點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,800萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1,100萬元，反映資金減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。
外電引述消息指，內地反壟斷監管機構將就美團因涉嫌濫用其市場支配地位，罰款約10億美元，並要求整改其「二選一」的營運手法。上周五收升1.2%於213.8元的美團，今早曾回調逾1%，一度跌穿210元關，其後倒升，最多由早段低位反彈近8%，高見226元之上。上周五有近140萬元淨流入其好倉，淡倉則有近90萬元淨流出。
中美雙方皆致力推動電動車發展，比亞迪股份(01211)上周五股價破頂高見295元，全日收升1.7%，報275.4元。
比亞迪7月新能源汽車銷量按年升逾2.3倍，並有傳明年第2季向特斯拉供應刀片電池，獲券商唱好。另集團車款漢EV標準續航版豪華型預料9月交付。不過股份今早一度回吐逾5%，跌穿260元水平。分別有逾150萬元和逾90萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。
官媒引述專家籲警惕嬰兒配方奶營銷影響母乳餵養，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。蒙牛儘管持有配方奶粉股權益，但業務主要產銷其化乳品，股價上周五挫近6%後一度倒升，全日平收在44.95元；今早跌逾2%，曾失44元。上周五有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。
中芯上季業績勝預期，獲券商上調目標價，其股價上周五曾飆逾10%，衝上30.8元的逾半年高位，惟其後獲利盤湧現，收升不足1%，報28.15元。管理層預料下半年產品價格仍繼續上行，晶片供不應求的情況或持續至明年上半年。另外，官媒發文批「缺芯」不是「炒芯」的理由，監管當局「該出手時就出手」。中芯今早下挫逾4%，曾失守27元。上周五有約14.6億元北水淨買入中芯。輪證資金流方面，接近2,700萬元淨流出其好倉，是最多資金流走的相關資產，淡倉則有近30萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(17810)，行使價28,600點，2021年12月到期，實際槓桿13.7倍；
恒指貼價、中短期沽(17845)，行使價25,100點，2021年11月到期，實際槓桿10倍；
美團輕微價外、短期購(21417)，行使價260.88元，2021年10月到期，實際槓桿6.9倍；
美團價外、中短期沽(22279)，行使價168.88元，2022年2月到期，實際槓桿3.4倍；
比迪價外、中短期購(23370)，行使價328.88元，2022年2月到期，實際槓桿3.7倍；
比迪價外、中短期沽(16906)，行使價220.68元，2021年12月到期，實際槓桿3.6倍；
蒙牛價外、短期購(20822)，行使價53.88元，2021年11月到期，實際槓桿9.7倍；
中芯貼價、中短期購25954，行使價：28.88元，2021年12月到期，實際槓桿：3.7倍
阿里輕微價外、中短期購(28667)，行使價218.88元，2021年12月到期，實際槓桿6.8倍；
阿里輕微價外、中短期沽(11799)，行使價173.88元，2021年12月到期，實際槓桿5.1倍；
吉利輕微價外、中短期購(16416)，行使價32元，2022年1月到期，實際槓桿4.8倍；
吉利輕微價外、短期沽(16415)，行使價25.45元，2021年9月到期，實際槓桿6.5倍；
騰訊價外、中年期購(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿5.4倍；
騰訊輕微價外、中短期沽(22278)，行使價390元，2022年2月到期，實際槓桿4.8倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(54622)，收回價25,800點，槓桿比率44.9倍，兌換比率12500:1；
恒指熊證(53877)，收回價26,900點，槓桿比率37.7倍，兌換比率10000:1；
美團牛證(53090)，收回價191.8元，槓桿比率7.6倍；
美團熊證(51082)，收回價249.88元，槓桿比率6.7倍；
比迪牛證(55145)，收回價235.08元，槓桿比率7.8倍；
比迪熊證(55166)，收回價300元，槓桿比率5.8倍；
蒙牛牛證(55585)，收回價40元，槓桿比率6.3倍；
中芯牛證(51966)，收回價24.5元，槓桿比率5.3倍；
中芯熊證(55981)，收回價34元，槓桿比率2.9倍；
阿里牛證(63291)，收回價165.5元，槓桿比率6.2倍；
阿里熊證(51083)，收回價206.88元，槓桿比率9倍；
吉利牛證(55144)，收回價24.5元，槓桿比率7.5倍；
吉利熊證(54096)，收回價29元，槓桿比率8.4倍；
騰訊牛證(51934)，收回價410元，槓桿比率8.6倍；
騰訊熊證(51970)，收回價495元，槓桿比率10.9倍。
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