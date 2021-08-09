【高盛推介】車股落後大市 吉汽及比亞迪輪證可吼...
2021年08月09日 11:56
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近日有官媒發文，就針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監管總局將「該出手時就出手」，遏制價格違法行為及維護市場價格秩序，監管層決不會手軟。
汽車股今(9日)早落後大市，當中上周五(6日)曾高見295元創新高，收市升約1.7%的比亞迪今早低開約1.7%後跌幅擴大，最低見259元，最新仍跌近3%。上周五跌約2.7%的吉利汽車今早低見26元後跌幅收窄，現仍約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證於上週四錄得約690萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證於上周五繼續獲資金流入，有約740萬元，並較集中在255元以上收回價的產品。
吉汽方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至23至25元收回區域的產品。
投資者如看好比亞迪，認購證方面年期約5個月，屬活躍條款的低街貨比迪購(23555)。牛證方面可留意比迪牛(55291)，與現價有約36.5元收回距離。遠牛選擇可留意比迪牛(54756)，與現價有約46.5元收回距離。
比迪購(23555)，行使價305.2元，2021年12月28日到期，實際槓桿4.3倍，活躍條款、低街貨。
比迪牛(55291)，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪牛(54756)，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，可留意年期約5個月的低街貨比迪沽(23547)。
比迪沽(23547)，行使價200元，2021年12月23日到期，實際槓桿3.9倍，中期、低街貨。
吉利購(16834)，行使價86.05元，2021年11月25日到期，實際槓桿13.8倍，高槓桿、低街貨
吉利牛(54754)，收回價24元，行使價23.5元，換股比率50，槓桿比率7.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。