【高盛推介】車股落後大市 吉汽及比亞迪輪證可吼...

高盛(亞洲)有限責任公司：近日有官媒發文，就針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監管總局將「該出手時就出手」，遏制價格違法行為及維護市場價格秩序，監管層決不會手軟。

汽車股今(9日)早落後大市，當中上周五(6日)曾高見295元創新高，收市升約1.7%的比亞迪今早低開約1.7%後跌幅擴大，最低見259元，最新仍跌近3%。上周五跌約2.7%的吉利汽車今早低見26元後跌幅收窄，現仍約0.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證於上週四錄得約690萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證於上周五繼續獲資金流入，有約740萬元，並較集中在255元以上收回價的產品。

吉汽方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至23至25元收回區域的產品。

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