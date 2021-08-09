王品弟：樓市動力足　樓價即將破頂

差估署公布6月份私人住宅售價指數，按月持平，不過樓價上半年已連升5個月，目前樓價距離歷史高位僅相差約0.6%，相信經過一輪升幅後略為「回氣」。樓價漸攀升，負資產個案進一步回落，金管局公布，第二季末負資產住宅按揭貸款宗數僅5宗，按季大減逾9成，為近兩年新低。樓市利好因素現，美聯儲議息後維持接近零息，低息勢延續，加上股市波動，更顯磚頭價值，樓市動力十足，料將再登頂峰，年內預計升15%創新高。

日前美國聯儲局議息後，宣布基準利率維持在0至0.25厘不變，當局仍保持每月買債最少1,200億美元，市場預計聯儲局將會逐漸縮減買債規模，不過目前美國經濟未完全復甦，市場仍存在不明朗因素，料聯儲局尚未有足夠條件削減量化寬鬆(QE)規模，未來將續有大量資金湧現，本港樓市勢吸納游資流入。

本港私宅一直供不應求，運輸及房屋局公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，截至今年第二季，未來3至4年新供應數字錄9.6萬個單位，按季增加3,000個。雖然潛在供應數字上升，但始終受賣地供應目標調低影響，近數年賣地計劃可建的單位數目已明顯減少，相信潛在供應難以大幅攀升。

另外，發展商以行動為樓市投下信心一票，上水古洞住宅地競投反應熱烈，接獲12份標書，以41.85億元批出，樓面地價約8,500元，地價勝市場預期，一方面是由於地皮規模相對較細，投資額較少，故入標價較進取，亦反映發展商相信新界東北區發展潛力看俏。

今年樓市表現強勁，綜合土地註冊處資料顯示，本年至今(截至7月27日)全港平均每宗二手住宅註冊金額達853萬元水平，比起去年平均約805萬元進一步攀升，並創歷史新高。交投方面，本年至今(截至7月27日)全港二手住宅註冊量錄38,661宗，比起去年首7個月26,794宗高出約44.3%，並創自2012年後的9年同期新高，足見樓市承接有價有市，樓市受多個利好因素支持，料下半年走勢凌厲，樓價快將破頂。

香港置業研究部董事 王品弟