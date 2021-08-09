黃詠欣：夫婦各自買樓　能否都做高成數按揭？

坊間常有傳聞指，夫婦可以「甩名」然後再做80%或90%高成數按揭，以最小資金去將物業一變二，到底是否可行？有沒有風險？

其實答案是「不可行」，原因是高成數按揭，皆要申請按揭保險，而按保公司會要求申請人聲明物業屬自住用途。如夫婦二人皆申報各自持有的物業皆為自住，是非常不合理，按保公司一般是不會接受。

近日，我們便接到一個聽信坊間傳言而「中伏」的真實個案。個案中的夫婦原本聯名持有一物業，近日丈夫「甩名」把自己的一半業權賣物業給太太，然後太太向銀行申請80%按揭。接着丈夫再獨自買樓，又再向銀行申請80%按揭，而丈夫申報自住用途時，加入了家人生病需要照顧為理由，去解釋為何與太太單位皆為自住用途，可是被其中一間按保公司拒批。

丈夫在被首間按保公司拒批後，感到自己可能信錯「傳言」，在求助時已剩不足一個月便要成交，經了解，雖然客戶夫婦有齊家人醫療報告等作證明，兩個單位皆為自住需要及為家人作養病用途，但要申請高成數按揭的難度極高。同時發現有另一個原因使其高成數按揭申請遇阻，原來丈夫不單是甩名再置業，更重要是丈夫同時又是太太物業的擔保人，令丈夫再置業時，銀行可批出的最高按揭成數要扣減一成，至到最高只有50%。

由於時間緊迫，只好協助客戶找銀行向另一家按保公司入申請，盡力為客戶爭取多於50%的按揭成數，最終獲另一家按保公司批出10%的按揭保險，即可借到60%按揭。息率H+1.3%，另有1%的銀行現金回贈。幸好客戶有足夠的首期，才能完成交易。

這個案要注意的是，不少人做按揭可能都是先由網上尋找資訊，要小心分辨消息來源的可靠性，最好是找有信譽的按揭顧問先行作預先評估，再購入物業，按揭流程便會更順利。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣