王美鳳：白居二未必可借足9成按揭？

新一批白居二買家逐步入市，推動近月未補地價資助性房屋交投活躍，亦頻錄破頂成交。新居屋和居二市場之居屋同樣是未補地價資助性房屋，享有樓價折讓，但在按揭配套上卻存在不同之處。

白表買家原則上不論購買新居屋或居二市場之居屋單位，同樣可向銀行申請免保費9成按揭貸款，按揭年期長達25年；但實質上，白居二市場之居屋可造按揭成數，受限於單位首次出售日期距今之年期，原因是房委會向銀行提供的按揭還款保證期以30年為限，由首次轉讓日期起計算，例如居屋單位由首次賣出日期計已達23年，對於銀行來說，擔保期僅餘7年；有銀行會直接將30年保證期減去居屋首次出售日期，以計算可批出9成按揭之還款年期，這樣上述例子可批出之按揭年期便僅達7年，每月供款額當然大幅增加了，買家的供款能力或者未必足夠。

不過，近年部分銀行已向居二買家提供較大彈性，並非一刀切以上述方式計算居屋按揭年期，例如會因應居屋剩餘的擔保期彈性設定不同按揭成數及還款期，這些銀行較傾向以居屋首次買入期計18年或19年為界線，不超於這個年期的話，便可批足9成按揭及25年還款期；原因是擔保期仍尚餘10年多，當用家供樓10年以上，按揭餘額便大致可降回原初樓價之6成或以下了。至於超出上述年期的居二單位，部分銀行會遞減還款期或按揭成數，例如首次出售日期計22年的話，批足25年還款期的按揭成數由9成降至8成，又或批足9成按揭的還款期由25年縮短至20年，買家便需計計數，看是否可應付有關每月供款額。

若然居二單位首次出售日期計已超逾25年甚至超出30年擔保期，銀行大致上只可跟隨私樓批出6成按揭，買家需增加3成首期才可上會。由於已過擔保期，銀行在審批上會要求買家通過供款壓力測試，但按揭年期仍以25年為上限，並非如私樓般可長達30年。買家應注意銀行之間對於居屋按揭的審批准則有所不同，入市前可先作查詢。

中原按揭董事總經理 王美鳳