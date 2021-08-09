雷諾與吉控合作開發混能車型　惟稱組合資「消息不準確」…

雷諾集團與吉利控股周一宣布，雙方將基於吉利控股的平台技術、供應鏈和製造設施，在中國開發雷諾品牌混合動力車型。不過，關於吉利和雷諾擬組建一家專注於混合動力生產的合資公司的說法，雷諾向內媒表示「消息不準確」。

雷諾集團與吉利控股周一宣布，雙方將基於吉利控股的平台技術、供應鍊和製造設施，在中國開發雷諾品牌混合動力車型；同時基於領克的節能平台展開合作，在南韓開發適合南韓市場的車型，但並未提及關於合資公司的細節。最新宣布諒解備忘錄，還只是雷諾重新進軍中國汽車市場的第一步，未來還有一系列動作。

對於消息指，吉利和雷諾擬組建一家專注於混合動力生產的合資公司，可能由吉利控股，並將在未來開發純電動汽車。新合資企業有望參考吉利2019年與戴姆勒成立的專注於電動汽車的合資企業，也就是利用合作夥伴的全球銷售網絡在中國製造並銷售基於吉利技術的智能品牌電動汽車。不過有關合資公司的計劃，雷諾方面向內媒記者回應稱「消息不準確」，但沒有透露進一步細節。

此外，目前市場尚不清楚雷諾和吉利的合作夥伴關係將如何影響雷諾-日產聯盟。有份析指，若日產進入吉利的供應鏈，它可能會受益，但現在評估影響還為時過早。

雷諾集團希望能夠在2025年完成全新的電動車市場的布局，並進入移動出行領域的高端價值鏈。其CEO Lucas de Meo今年早些時候宣布全新的新能源轉型戰略，指公司將從一家科技賦能的汽車公司，轉變成一家汽車賦能的科技公司。他上任以來開始大刀闊斧的成本削減計劃，並計劃重新布局和升級中國市場的商用車和新能源領域。最新財報顯示，雷諾今年上半年實現營收233.57億歐元，按年上升26.8%；淨利潤同比轉正至3.68億歐元，流動資金達到167億歐元。