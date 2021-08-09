油價跌逾3%　道期挫91點

美匯指數報92.78；港匯見7.7827；離岸人民幣(CNH)報6.4766；美元兌日圓報110.16；歐元企1.1762，英鎊處1.3863。金價回升，報1,747美元。美元轉強及疫情重燃，拖累油價跌逾3%，布油報68.3美元，紐油報65.9美元。道指期貨挫91點。

●恒生指數收報26,283點，升104點或0.4%。國企指數收報9,313點，升40點或0.44%；科技指數收報6,664點，跌32點或0.48%，主板成交1,475億港元。騰訊及美團分別升1.76%及3.08%。內地官媒抨擊炒賣晶片行為，中芯國際及華虹半導體回吐4.97%及5.68%。

-中國鐵塔半年多賺16%，不派息。

-吉汽母公司與雷諾建長期合作，拓展中韓混合動力汽車業務。

-上汽集團否認洽售乘用車業務。

●中國經濟：

-調查：次季全球經濟形勢趨穩，中國經濟增長望達8%。

-官方經濟師料中國下半年經濟增速放緩。

-佛山擬推新政支持汽車消費，購新能源車補助高達2萬人幣。

-中國7月通脹率回落至1%，仍高過預期。

-中央再發功！醫療美容存安全隱患，相關部門應加強監管。

-一世還唔清！內地家庭債務佔可支配收入比重飆至1.3倍。

●亞洲美元債券需求跌至2019年以來最低水平。

●汽車零組件供應改善，豐田泰國廠房部分產線復工。

●病毒變種疫情重燃，高盛下調中國經濟增長預測，第3季按年增長預測降至2.3%。

●Apple將推2款新MacBook Pro，消息指8月已量產。