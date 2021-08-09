中國鐵塔：5G對收入拉動正逐步顯現　無計劃回A

該公司上半年資本開支達約103.6億元，按年下降27.6%，佔收入比重按年減少11.6個百分點至24.3%。總會計師高春雷解釋，主要是由於期內有效控制資金應用，資本開支與公司發展保持一致，未有計劃修改全年300億元的資本開支預算指引。

跨行業業務方面，他指出，已推出全國統一平台的影片監控產品「鐵塔視聯」，佔跨行業業務收入51%，客戶超過5,000名，逾4.8萬個監控點，而有關業務完全按照客戶要求，保障資訊安全。

至於中國河南日前發生嚴重水災，佟吉祿估計，河南公司可能錄得數千萬至1億元損失，但公司每年都會對自然災害損失作財務預算，認為目前河南情況為預算控制之內，不會對業績造成重大影響。

對於美國或限制5G建設所需晶片及軟件技術應用，佟氏指，公司作為香港上市公司，一直嚴格遵守上市規定，目前電信營運商採購情況及建設需求如常，未注意到對建設速度造成實際影響，將密切關注事態發展。

佟氏今年已屆63歲，被問到有否退休計劃。他回應指，個人的去留取決於董事會，在位時期會盡心盡責做好職務。