涉嫌違反租賃條件　壹傳媒退租將軍澳工業邨地

資料顯示，壹傳媒黎智英與另外兩名壹傳媒高層周達權和黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元。3人被控欺詐罪，該案暫定於2022年3月14日至4月20日進行審訊。控方早前提出把該案交由國安法案件指定法官審理，法庭把該案押後至12月21日在區院再提訊。

壹傳媒旗下刊物及網站相繼停運，股份亦停牌至今，惟集團仍壞消息不絕。財政司司長陳茂波早前根據《公司條例》委任資深會計師、會計師公會前會長陳錦榮作為審查員，調查壹傳媒公司業務，包括壹傳媒涉嫌欺詐公司股東，令其蒙受損失等8項問題，要求審查員在6個月內提交報告。陳又表示檢視過相關事實及資料，認為壹傳媒事件已經符合條例訂明的情況，因其行為已損害股東及債權人的利益。

陳茂波指出，壹傳媒涉及違法行為及多項欺詐不當行為，包括早前本身公布公司流動資金充裕，足夠18個月運作，但保安局凍結1,800萬港元不到一星期內，又宣布子公司業務要終止。他續稱壹傳媒早前未能公布年度業績；首次披露向主要股東償還1.5億港元貸款，但該貸款本身相當長時期才到期，行為涉欺騙債權人；該公司地段又涉嫌觸犯欺詐罪。

此外，他指壹傳媒某子公司高層人員涉嫌觸犯《港區國安法》被控，令人懷疑高級人員以自身利益處理公司事務，令公眾蒙受損失，更可能出現管理失當。為防止事情發生，認為有必要因公眾利益而委任審查員調查。又指不會令資本市場有震盪，因引用權力是出於維護香港國際金融中心的信譽，強調香港上市公司恪守高質素管理極為重要。