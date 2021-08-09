人行報告：做好今明年宏觀政策銜接　保持幣策穩定

中國人民銀行發布2021年第二季度中國貨幣政策執行報告。報告稱，下一階段人行將統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持貨幣政策穩定性，增強前瞻性、有效性，既有力支持實體經濟，又堅決不搞「大水漫灌」，以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展，助力中小企業和困難行業持續恢復，保持經濟運行在合理區間。

報告又指，CPI漲幅溫和，PPI階段性上行，整體看通脹壓力可控，不存在長期通脹或通縮的基礎。這很大程度得益於內地貨幣供應量增速自去年5月起就領先其他大型經濟體逐步回歸正常，今年6月底的 M2增速為8.6%，與疫情前基本相當，與名義經濟增速基本匹配，從宏觀上穩住物價。下一步，貨幣政策要堅持穩字當頭，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，堅持人行和財政兩個「錢袋子」定位，從根本上保持物價水平總體穩定。

在下一階段主要政策思路，密切研判物價走勢，穩定社會預期，保持物價水平總體穩定之外，繼續釋放貸款市場報價利率(LPR)改革潛力，優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

同時，全力做好存量風險化解工作，堅決遏制各類風險反彈回潮，如加大銀行體系不良資產核銷力度，分類施策補充中小銀行資本；落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度；提升金融風險防控的前瞻性、全局性和主動性，守住不發生系統性金融風險的底線。