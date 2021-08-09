二手買賣加快！碧海藍天放盤約1周　減價約5萬元沽

二手放盤買少見少，買家加快入市步伐。長沙灣碧海藍天兩房海景單位，放盤約1星期，減價約5萬元，即售965萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林花園5座低層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，議價後減至約735萬元成交，實用呎價約16,118元，新買家為九龍區租客，擬購入單位作新婚上車之用。

●南區貝沙灣6期8B座中低層A室，實用面積約1,340方呎，套三房及工人套房間隔，享全海景，以4,398萬元易手，實用呎價32,821元，原業主於2008年6月以2,422萬元買入，持貨13年帳面獲利1,976萬元，單位升值約82%。

●西區南里壹號中低層B室，實用面積約244方呎，一房間隔，新近以月租16,800元租出，實用呎租約69元，新租客為內地生，將於9月來港上學，參考單位影片及圖片，終承租單位。

●北角和富中心16座高層A室，實用面積約823方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,570萬元承接，實用呎價約19,077元，原業主早於1997年9月購入上述單位自住，當時作價765萬元，持貨逾23年帳面獲利805萬元，單位期內升值近1.1倍。

●鰂魚涌逸樺園1座低層F室，實用面積約821方呎，套三房連多用途房間隔，獲同區換樓客垂青，原業主叫價約1,890萬元，議價後以1,760萬元易手，實用呎價約21,437元，原業主早於2003年11月以約435.1萬元購入，轉手帳面獲利達1,324.9萬元，物業升值逾3倍。

●筲箕灣峻峰花園D座中層7室，實用面積約450方呎，兩房間隔，原先開價820萬元，見最近股市波動調低價錢至800萬元，後獲買家積極議價，最後以785萬元成交，實用呎價17,444元，新買家屬於用家。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天6座高層G室，兩房間隔，望海景，實用面積約501方呎，原業主以約970萬元放盤約1星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價約5萬元，以約965萬元成交，實用呎價約19,261元，新業主為外區換樓客，睇樓1次即決定承接上述單位。

●長沙灣宇晴軒5座中層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，望內園景，以883萬元沽出，實用呎價約19,030元，原業主於2003年9月以約180.6萬元購入，於2018年7月其中一方透過內部轉讓購入餘下一半業權，成交價800萬元，新買家準備置業結婚，已睇樓多月，並且在比較元朗、馬鞍山及西九龍後，最後揀選上述單位。

●長沙灣南昌一號中層C室，兩房間隔，實用面積約366方呎，以約17,500元放租半個月後，即吸引內地學生洽詢，經視像睇樓後，業主又願添置家具，故零議價成交，實用呎租約47.8元。

●旺角居屋富榮花園1座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以635萬元成交，實用呎價約13,120元，原業主於2001年4月以134萬元購入，持貨20年帳面獲利501萬元離場。

●紅磡海逸豪園17座低層C室，實用面積約1,101方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，放盤兩星期，吸引用家即睇即租，遂以38,000元承租，較原放盤叫租39,000元，調減1,000元，實用呎租約34.5元。

●九龍塘又一居1座低層C室，實用面積約566方呎，望內園景，三房間隔，以25,000元租出，實用呎租44.2元，新租客為3名內地女學生，新學年即將升讀城市大學，為方便上學，即以先付一年租金方式，租入單位自用。

●啟德1號(I)一個低層兩房單位，望市景，實用面積約584方呎，以約1,350萬元放盤兩星期後，即獲區內客洽詢，議價後減價40萬元，以1,310萬元成交，實用呎價約22,432元，新買家為區內夫婦，在未有樓睇情況下入市，原業主於2016年9月以約878.9萬元購入，是次轉手帳面獲利431.1萬元，物業升值約49%。

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新界區

●馬鞍山中心2座中層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，日前以647萬元易手，實用呎價約17,253元，原業主於2012年以277萬元購入，持貨9年帳面獲利370萬元離場，單位升值約1.34倍。

●沙田帝堡城8座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，日前以870萬元易手，實用呎價約15,905元，原業主則於2014年以530萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約340萬元離場，單位升值約64.2%。

●沙田第一城47座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤1星期，原叫價570萬元，減價30萬元，終獲買家540萬元承接，實用呎價約19,014元。

●火炭御龍山3座中層D室，實用面積約554方呎，兩房間隔，以21,500元租出，實用呎租約38.8元，新租客為本地家庭，業主於2008年以467萬元購入單位，是次租出可享約5.5厘租金回報。

●粉嶺牽晴間8月暫錄約兩宗買賣，其中7座中層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，議價後以593萬元獲承接，實用呎價約15,443元，原業主則於2014年以353萬元購入，持貨7年帳面獲利240萬元，單位升值約68%。

●粉嶺帝庭軒2座中層D室，實用面積約419方呎，兩房間隔，原業主叫價約611萬元放售，吸引區內用家洽商承接，新買家原居於沙頭角，過去數度錯失入市時機，議價後以596.8萬元成交，實用呎價約14,243元。

●元朗原築1座極低層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，開價630萬元，經議價後減價7萬元或約1.1%，至近日以623萬元沽出，實用呎價約13,875元，上述為屋苑8月首宗二手買賣，現時約有25個單位放售，叫價由600萬元起。

●元朗錦綉花園J段1街雙號屋，實用面積約1,100方呎，議價後以1,550萬元沽出，實用呎價約14,091元，新買家為用家，見單位附設前後大花園，即決定入市自用。

●屯門大興花園2期8座中層H室，實用面積約419方呎，兩房兩廳間隔，為區內客表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定以12,500元承租，實用呎租約29.8元

●屯門綠怡居連天台戶，實用面積約509方呎，兩房設計，區內客見單位附設連天台，可用的空間更多，加上業主有輕微議價空間，遂便決定以11,800元租入，實用呎租約23.2元，如以同類型單位銀行估價約656萬元計算，租金回報率達2.2厘。

●屯門恒順園9座中層D室，實用面積約692方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達40萬元，新買家見項目盤源較為短缺，決定以660萬元購入單位自用，實用呎價約9,538元。

●馬灣珀麗灣8月暫5宗買賣，其中18座低層A室，實用面積約614方呎，三房間隔，叫價750萬元，議價後以708萬元成交，實用呎價約11,531元，新買家為外區換樓客。

●青衣青怡花園5座低層C室，實用面積約547方呎，套三房間隔，以757萬元沽出，實用呎價約13,839元，新買家原物色同區灝景灣1,000萬元以下三房單位及800萬元兩房單位，但由於近日樓價上漲，導致超出預算，買家遂轉為尋找二線屋苑單位。

●東涌8月累錄23宗二手買賣，較上月同期22宗稍增，區內東環5A座中層6室，實用面積約483方呎，兩房連儲物房間隔，開價780萬元，議價後以766.8萬元成交，實用呎價15,876元，新買家為外區上車客。