數碼人民幣冬奧會試行　美憂成監視工具

人民幣「811」小匯改即將邁入6周年，市場關注人民幣國際化進程。人民銀行早前宣布將於2022年北京冬奧會試行數碼人民幣，雖然上月遭美國參議員警告，數碼人民幣或成為中國監視工具，建議禁止讓美國運動員於冬奧會期間使用數碼人民幣，但內媒發現數碼人民幣試點及應用場景正不斷擴大。

近期北京、上海及蘇州等地的試點消息不斷，除了交通出行及零售消費外的應用場景，部分地區更開放扶貧專場及社保試點，反映各地的數碼人民幣試點激戰亦正酣。金融科技專家蘇筱芮預計，後續數碼人民幣或進一步拓展公共繳費、社區服務、社保醫療，以及企業商貿等場景。

內地支付金融業資深分析師王蓬博則稱，數碼人民幣定位在於滿足零售支付需要，使增加試行人數和用戶黏性成為發展關鍵，建議盡快與第三方營運機構合作，借助市場力量普及數碼人民幣，再從中改善。

然而，美國參議員曾聯合發布白皮書指出，數碼人民幣完全由人行控制，可以更輕易追蹤使用者，並收集詳細資料，呼籲美國奧運和殘障奧委會（USOPC）抵制數碼人民幣。

人民幣匯價近期趨弱，由官方開出的人民幣中間價周一下調215點子，至6.484兌每美元，創近兩周新低，拖累反映內地情緒的在岸人民幣收市跌92點子，報6.478；離岸價低見6.485。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，經濟及息差因素對人民幣帶來的影響有限，主要由於中國或推出財政和貨幣政策以緩和經濟下行風險，而大規模中期借貸便利（MLF）將於未來數月到期的情況下，即使人行降低存款準備金率（降準），「放水」規模亦恐有限。目前人民幣保持穩健，短期內關注人民幣會否在6.49或6.5遇阻。