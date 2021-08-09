北區地價水漲船高 區內洋房錄雙破頂成交
2021年08月09日 21:34
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新盤銷情持續強勁，市場有多宗大額成交，個別新界北區洋房更錄雙破頂，呎價高達29,393港元售。另方面，有新盤積極部署推售，再加推第三張價單應市，入場費425.3萬元起。
●高爾夫‧御苑洋房9000萬售出 呎價29393元雙破頂
洋房項目承接力強。恒基地產(00012)旗下粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑剛透過招標形式售出B1號洋房，實用面積3,062方呎，設私人泳池及獨立電梯，連2,075方呎花園及639方呎天台，成交價9,000萬港元，呎價約29,393元，創項目成交價及呎價新高。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，近期北區地皮呎價屢創新高，相信北區發展潛力可看高一線。
資料顯示，該項目至今累售19幢洋房，套現逾10.4億元。 全盤至今累售412伙，共套現逾51.3億元。
●OMA OMA特色戶2880萬元招標售出
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA周一(9日)以招標形式沽出一伙頂層連天台特色戶，為第1A座20樓A單位，實用面積1,287方呎，以2,880萬港元成交，呎價約22,378元，四房連兩套房間隔，呎價創項目新高。
該公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該盤特色戶持續受買家追捧，繼上月破頂沽出地下複式花園大宅後，今天再以招標形式沽出一伙特色大宅SKY OMA，為一個月內第二度破頂成交。
●薈藍加推第三張價單32伙 入場費逾425萬元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍周一晚(9日)加推第3號價單，涉及32伙單位，實用面積由203至207方呎，折實售價由425.3萬至474.1萬港元，折實呎價由20,951至23,355元，平均折實呎價約22,108元。
價單顯示，是次價單入場單位為3樓A07室，實用面積203方呎。
●維港滙單日錄得3宗成交 成交呎價最高28491元
臨海新盤有價有市，由信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目今日(9日)錄得3宗成交。其中透過招標形式售出的2期5座16樓A單位，屬三房一套加多功能房連洗手間間隔，實用面積797方呎，成交價2,099萬港元，呎價26,336元。
另一售出單位為1期的2座18樓B單位，兩房間隔，實用面積489方呎，成交價1,393.2萬港元，呎價28,491元。至於同日沽出的包括3期1B座10樓B單位，一房間隔，實用面積315方呎，成交價866.54萬港元，呎價27,509元。
●匯璽III四房連套房單位4079萬元售出
大額新盤獲購買力支持，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III第5期第6座36樓A室，實用面積1,214方呎，四房連套房間隔，以4,079.04萬元售出，呎價約33,600元。
●迎海‧駿岸招標沽一伙 2360萬元售
恒基地產(00012)等合作發展的馬鞍山迎海‧駿岸今日透過招標再沽一伙，上述單位為第6座3樓A室，實用面積1,454方呎，成交價為2,360萬元，呎價約16,231元。