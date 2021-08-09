北區地價水漲船高　區內洋房錄雙破頂成交

新盤銷情持續強勁，市場有多宗大額成交，個別新界北區洋房更錄雙破頂，呎價高達29,393港元售。另方面，有新盤積極部署推售，再加推第三張價單應市，入場費425.3萬元起。

●高爾夫‧御苑洋房9000萬售出 呎價29393元雙破頂

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，近期北區地皮呎價屢創新高，相信北區發展潛力可看高一線。

資料顯示，該項目至今累售19幢洋房，套現逾10.4億元。 全盤至今累售412伙，共套現逾51.3億元。

●OMA OMA特色戶2880萬元招標售出

該公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該盤特色戶持續受買家追捧，繼上月破頂沽出地下複式花園大宅後，今天再以招標形式沽出一伙特色大宅SKY OMA，為一個月內第二度破頂成交。

●薈藍加推第三張價單32伙 入場費逾425萬元

價單顯示，是次價單入場單位為3樓A07室，實用面積203方呎。

●維港滙單日錄得3宗成交 成交呎價最高28491元

另一售出單位為1期的2座18樓B單位，兩房間隔，實用面積489方呎，成交價1,393.2萬港元，呎價28,491元。至於同日沽出的包括3期1B座10樓B單位，一房間隔，實用面積315方呎，成交價866.54萬港元，呎價27,509元。

●匯璽III四房連套房單位4079萬元售出

●迎海‧駿岸招標沽一伙 2360萬元售