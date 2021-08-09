道指早段跌146點　油價挫拖低能源股

憂慮變種病毒拖慢全球經濟復甦，加上油價急挫拖低能源股，美股周一(9日)早段偏軟，道指跌146，至35,062點；標指跌2點，至4,434點；以科技股為主的納指升34點，至14,869點。

油價急挫逾4%，石油巨頭埃克森美孚股價早段挫1.55%至56.96美元；雪佛龍挫1.35%至100.57美元。

美國最大肉類加工商泰森食品(Tyson Foods)截至7月3日止第三財季純利按年升42.39%至7.49億美元，經調整後每股盈利2.7美元，勝預期，收入增長24.5%至124.78億美元，反映餐廳和酒店重新營業，帶來強勁需求，加上中國爆發非洲豬瘟令該公司豬肉需求急增。該公司並上調全年收入預測，股價早段漲4.67%至74.44美元。

市場對家禽和其他食品需求強勁下，促使業界出現整合。美國第三大雞肉生產商Sanderson Farms同意以45.3億美元，賣盤予食品生產商Cargill和農業投資公司Continental Grain，每股收購價203美元，較上周五收市價有約11%溢價，刺激Sanderson Farms股價早段漲漲6.99%至195.12美元。

事實上，大部分標指成份股已公布業績，其中高達85%盈利超過市場預期。儘管如此，這些股票在業績公佈後一天平均僅升0.2%，這與首季的情況相似，當時在業績翌日平均表現為下跌0.1%。投資者連續兩季對利好的業績表現無動於衷，令人擔心今年累漲18%的美股可能要迎來回調。