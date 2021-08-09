【各執一詞】騰訊告抖音侵權 傳獲賠60萬人幣

報道引述民事判決書，騰訊稱，抖音為了吸引流量，其網站及應用程式(App)在未經授權下，播放騰訊旗下《王者榮耀》遊戲片段，助長侵權行為，接到侵權告知函後仍拒絕移除片段。騰訊原先請求法院判令抖音停止侵害《王者榮耀》遊戲著作權的行為，並賠償騰訊520萬元。

法院認為，微播視界未經許可及未支付任何費用，與玩家分工合作或教唆引誘玩家將《王者榮耀》的遊戲畫面進行錄製，並在抖音平台上大規模傳播，搶佔騰訊的遊戲短片市場份額和用戶流量，構成不正當競爭行為。

對於審理結果，抖音表示，用戶對於相關遊戲影片的形成具有獨創性貢獻，發布影片的遊戲用戶對有關影片享有著作權，或至少構成合理使用，因此沒有侵權，並已提出上訴。

事實上，上述兩間內地互聯網巨頭並非首次對簿公堂，抖音於今年2月曾起訴騰訊違反《反壟斷法》，限制微信和QQ用戶分享來自抖音的內容，要求騰訊賠償9,000萬元，惟抖音其後向法院提出撤訴。