二手樓月內11宗蝕讓　壹鑾882萬售貶值5%

近期本港股票市場波動，拖累部分業主對樓市的信心，帳面蝕讓出貨個案明顯增多。綜合市場資料，8月首9天二手樓市至少錄約11宗帳面低於購入價成交個案，較7月同期倍升。跑馬地壹鑾中層單位剛以882萬元售，較6年前入貨價帳面低近5%。

市場消息透露，壹鑾一個中層C室，實用面積約355方呎，屬一房間隔，今年初曾叫價1,020萬元放盤，近日已降價至928萬元，其後再減價46萬元售出，呎價約24,845元。原業主2015年購入上址，最新成交價比買入價再低逾40萬元。

綜合市場資料，7月全月出現至少17宗帳面貶值二手買賣，而上月首9日只有兩宗，但截至周一為止，8月帳面損手出貨成交，按月多9宗或約4.5倍。不過，期內涉及蒸發樓價金額僅共約1,800萬元。除樓齡較新屋苑外，青衣灝景灣一個套三房單位，日前售1,180萬元，原業主持貨3年帳面蝕約70萬元。

近日都有個別業主減價至低於市價沽貨，紅磡海逸豪園低於千萬有交易。中原周德龍表示，該盤1座低層E室，實用面積約540方呎，望園景，去年8月曾叫價1,020萬元。上車客見近日股市波動，趁勢要求擴大議幅，終以950萬元購入單位，呎價約17,593元，低市價約3%。

中原鄭俊輝續稱，筲箕灣峻峰花園D座中層7室，實用面積約450方呎，兩房間隔，原先開價820萬元，見最近股市低迷，遂調低叫價至800萬元，並獲買家積極議價，最後用家以785萬元買入，呎價約17,444元。

銀主盤也錄平價承接，鴻發地產梁文楓指出，旺角逸新一個低層單位，實用面積182方呎，銀主原先開價380萬元，外區用家即睇即買，以371萬元購入，較同類單位近期做價低約4%，呎價約20,385元。屋苑現時有約27個放盤，叫價由380萬元起。

此外，投資者大手掃入低水住宅物業。市場消息稱，大嶼山愉景灣獲一組外區買家大手購入4伙，主要為4期單位，涉及成交價約5,400萬元。其中碧濤軒10座一個低層單位，實用面積逾1,300餘方呎，成交價約1,413萬元，呎價僅約一萬元。