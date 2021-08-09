【產經評論】華經濟脫虛入實　製造業再挑重擔

中國最新公布的消費者物價指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)顯示，物價回升正帶來挑戰。不過，這改變不了中國經濟「脫虛入實」，即由過去側重互聯網發展，改為以製造業強國的博弈大戰略。為此，當局將出盡行政手段穩定物價，並繼續投入龐大資源支持工業化升級，冀能在中美爭霸的賽道上保持優勢。

內地經濟改革開放以來，製造業成為國家經濟命脈所繫。雖然近10年來自亞洲地區的競爭白熱化，惟經歷一場世紀疫情，盡顯中國製造業所擁有的強大產業鏈基礎，全球獨一無二，世界工廠地位未變，只是由過去側重中低端製造業，朝向高端製造業發展和升級。

自去年中國叫停螞蟻集團上市，至今季持續收緊科技產業監管，其取態一改過去10年側重於發展互聯網產業，轉而梳理全國資源，以傾國之力強化製造業，包括推動傳統汽車工業朝電動化轉型，以及提升核心技術和零部件自主研發能力，務求讓製造業再挑經濟大樑！

過去10年互聯網興起，數碼化催生新職位，卻淘汰了不少傳統職位。經濟結構問題未解決下，過度側重在互聯網發展，任由去工業化趨勢發展下去，衍生出就業問題，大量未及轉型者成為人生輸家，「躺平族」由此而生，人口老化，居民消費意欲不振，內需失速，不用等美國出手，自身問題足以拖垮經濟。

按這些年的發展軌道，任互聯網娛樂、消費、金融等無序發展，更多社會資源投入只會坐大幾家網絡巨企壟斷行業，扼殺傳統產業，激化財富不均；且國家沒能掌握多大的自主研發技術，關鍵終端仍依賴海外供應。如此的網絡虛榮如建於沙堆上的城堡，最終走不出華為被美國「卡脖子」、半生不死的下場。

再看今年首5個月家庭部門新增信貸上升，整體家庭債務佔可支配收入比重倍升兼創新高，故見近年當局大力打擊網絡信貸、整頓科網產業，並嚴厲調控內房，順道引導港股有序調整，用意正是避免圍繞互聯網、房地產和股市的資產泡沫發展至不可收拾的地步，引發債務危機和金融系統性風險。

事實上，在推動經濟「脫虛入實」的不僅是中國。美國拜登政府亦一改前朝只管以減稅、徵關稅等手段來掩蓋經濟衰退的手法，進而搞基建，並力谷半導體及電動車產業發展。究其原因，兩強之戰只有靠經濟實力分勝負。繼續在超低息環境下延續資產泡沫換來的經濟增長，如「打腫臉扮肥仔」，終有天會不戰而敗。惟面對疫情不退，美國尚未落實收水時間表，任由股市泡沫和通脹問題發酵，這也許成為繼去年防疫的成果後，再次顯示中美不同制度下在應對內部問題上的優劣高低！

變種病毒全球肆虐正威脅經濟復甦步伐，中美至今找不到合作的台階，一旦通脹失控，將令全球走進萬劫不復之地。近日中國新任駐美大使提出，中美可合作應對變種病毒，在電動車領域亦甚有合作潛力，是向美國伸出了橄欖枝。中美合則兩利，鬥則俱傷，且看拜登如何實踐其所謂的「競合」戰略！