東方日報B1：華上月PPI飆9%　谷工業「經」棘滿途

內地連環出招壓抑樓價、監管重拳打擊互聯網虛擬經濟之際，同時大力扶持實體產業發展，主導經濟「脫虛入實」，期望由製造業挑起經濟大樑。有官方經濟師更揚言，下半年增長動力將切換至消費及製造業投資。不過，內地周一(9日)公布的工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增幅達9%，高於預期；同時亦意味製造業上游成本升溫、潛在通脹壓力等問題，將為經濟帶來更大風險。

數據顯示，內地7月PPI按年升幅與今年5月看齊，同為2008年9月後最高；按月增0.5%，較6月擴兩個百分點。涵蓋工業設備、原料、工具等的生產資料價格按年漲12%，貢獻了8.95個百分點的PPI按年升幅。包括食品、一般日用品等生活資料價格則按年上漲0.3%，對PPI影響不到0.1個百分點。

消費物價方面，CPI按年增幅為1%，同樣高於市場預期，其中非食品價格漲幅更達2.1%，較6月擴大0.4個百分點，反映製造業的成本壓力逐漸傳導至消費層面。投行野村證券估計，本月PPI按年增幅仍達8.6%，並在接下來數月高企於8%以上；而本月CPI增幅將擴至1.2%。該行坦言，PPI高企下，消費通脹將逐步升溫；而食品價格在不利的基數效應、近期暴雨成災的兩大因素夾擊之下，亦有上漲壓力。

著名經濟學家、前全國人大財經委副主任的賀鏗亦指出，當前經濟下行壓力比較大；PPI漲幅擴大意味企業成本進一步推高、困難更大。

他續指出，CPI數據中食品價格下降，說明居民消費意願更低，或與就業不充分有關。根據內地研究報告顯示，當地家庭債務急劇攀升，今年首5個月新增信貸達3.7萬億元人民幣，整體家庭債務佔國內生產總值(GDP)比重狂飆至1.3倍。

通脹數據尤關重要，因目前內地已把經濟增長重擔，押在工業與內需消費上。國家信息中心首席經濟師祝寶良指出，基礎設施建設已超前，加上地方政府債務風險約束，短期基建投資難大增。他直言，下半年穩定經濟增長的動力將轉向製造業投資、消費和服務業。

中國提振內需，惟面對的困難不止是通脹，近期變種病毒Delta疫情打擊經濟活動。繼野村削中國經濟增長預測，其他大行亦跟隨。高盛把第三季GDP按季增長預測，由5.8%削至2.3%，全年增長亦下調0.3個百分點至8.3%；摩根士丹利將全年GDP增長下調0.5個百分點，至8.2%。大摩更估計，人民銀行未來數月將再次降低存款準備金率50個點子，以支持經濟。

人行周一發表的貨幣政策執行報告則指，通脹壓力可控，不存在通脹或通縮基礎。報告稱，「PPI走高大概率是階段性的，短期可能維持高位，隨着基數效應消退和全球供給恢復，PPI有望趨於回落。」該行又表示，貨幣政策要靈活精準，合理適度「搞好跨周期政策設計」，以適度貨幣增長支持經濟高質量發展。