美股道指收市跌106點　Tyson Foods急升8%

憂慮變種病毒拖慢全球經濟復甦，加上油價急挫拖低能源股，美國股市周一(9日)個別發展。道指收報35,101點，跌106點或0.3%；標指收報4,432點，跌4點或0.09%；納指收報14,860點，升24點或0.16%。

美國最大肉類加工商泰森食品(Tyson Foods)截至7月3日止第三財季純利按年升42.39%至7.49億美元，經調整後每股盈利2.7美元，勝預期，收入增長24.5%至124.78億美元，反映餐廳和酒店重新營業，帶來強勁需求，加上中國爆發非洲豬瘟令該公司豬肉需求急增。該公司並上調全年收入預測，股價全日升8.66%。

市場對家禽和其他食品需求強勁下，促使業界出現整合。美國第三大雞肉生產商Sanderson Farms同意以45.3億美元，賣盤予食品生產商Cargill和農業投資公司Continental Grain，每股收購價203美元，較上周五收市價有約11%溢價，刺激Sanderson Farms股價全日上漲7.41%。

事實上，大部分標指成份股已公布業績，其中高達85%盈利超過市場預期。儘管如此，這些股票在業績公佈後一天平均僅升0.2%，這與首季的情況相似，當時在業績翌日平均表現為下跌0.1%。投資者連續兩季對利好的業績表現無動於衷，令人擔心今年累漲18%的美股可能要迎來回調。