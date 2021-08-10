陳蓓敏：越秀地產績佳 股價上望...
2021年08月10日 07:00
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美國7月非農新增職位為94.3萬個，高於市場預期的87萬國。失業率回落至美5.4%，美股三大指數皆高收做好。市場樂觀經濟表現，和憧憬1萬億美元基建設施方案，兩黨會達成最終共識。暴風雨下的東京奧運會終於閉幕，在經濟效益上，未能為日本帶來預期的效果。下屆的主辦國--法國，又將是甚麼的局面呢？
國家統計局公布7月經濟數據，因颱風水災關係，生產及儲運成本增加，價格上月升1.3%。汽柴油價格上升，帶動工業消費品價格上升。7月工業生產者出廠價格(PPI)按月升0.5%，較6月升0.2%。中央積極保持供穩價政策下，第三、四季應可運行在安全地帶。國內兩大指數牛皮。
本周將有多間藍籌公布業績。市場焦點為港交所(00388)，中移動(00941)等。內銀以招行(03968)行頭，將在周五公布。港股交投淡靜，恒指徘徊於十天平均線水平。中央致力打擊房產業盲目炒風。7月深圳二手房網簽套數同比下跌八成。中央把違法嫌疑人和中介者拘捕。市場估計一輪嚴打後，將稍稍鬆結。內房板塊過去一季被洗劫得皮爛。若個別高負債內房股短線喘定，其他的房企，應有反彈空間較佳。越秀(00123)公布7月銷售金額約為51.33億人民幣，同比下降約兩成，銷售面積同降兩成。首七個月累計銷售金額若525億元，同比增長19%，達全年目標47%，累計銷售面積升約一升。建議吸納，向上阻力位為7.8元，重要支持於7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有港交所，其客戶持有港交所、中移動)