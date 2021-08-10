陳蓓敏：越秀地產績佳　股價上望...

美國7月非農新增職位為94.3萬個，高於市場預期的87萬國。失業率回落至美5.4%，美股三大指數皆高收做好。市場樂觀經濟表現，和憧憬1萬億美元基建設施方案，兩黨會達成最終共識。暴風雨下的東京奧運會終於閉幕，在經濟效益上，未能為日本帶來預期的效果。下屆的主辦國--法國，又將是甚麼的局面呢？

國家統計局公布7月經濟數據，因颱風水災關係，生產及儲運成本增加，價格上月升1.3%。汽柴油價格上升，帶動工業消費品價格上升。7月工業生產者出廠價格(PPI)按月升0.5%，較6月升0.2%。中央積極保持供穩價政策下，第三、四季應可運行在安全地帶。國內兩大指數牛皮。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有港交所，其客戶持有港交所、中移動)