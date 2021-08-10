陳正犖：內地物價壓力或逐步降溫

內地通脹從6月的按年升1.1%回落至7月的按年升1%，工業品出廠價格指數升幅繼續高企，從6月的按年升8.8%擴大至7月的按年升9%，兩者均高於市場預期。

通脹勢頭將在未來放緩，但反映上游物價的工業品出廠價格指數，與消費物價指數的背馳情況或繼續。變種病毒已蔓延至逾15個省份，政府已採取更嚴格的控制疫情措施，7月通脹還未完全反映疫情影響。旅遊和交通等消費服務再次受到衝擊。最近對監管機構對課外輔導的整頓，也可能會減少與教育相關的費用。豬肉價格下跌空間收窄，但價格仍應保持低位。這一系列因素，或有助於抑制通脹。

在工業領域，中央政治局早前舉行會議，表明要統籌有序做好減碳工作，叫停盲目為了達標的運動式減碳，這意味可能暫時放鬆針對原材料行業的整頓減產，而且發改委應該繼續限價措施，與此同時隨着中國經濟增長進一步放緩，投資需求的支撐力亦可能會減弱。綜合種種因素，未來工業品出廠價格指數升幅可能會放緩，但整體數據可能會保持高位。因此，CPI與PPI的背馳或持續存在，從而擠壓中下游行業，尤其是中小企業的利潤空間。製造商成本壓力上升，下游需求復甦偏軟，對增長構成下行風險。經濟面臨不利因素，內地預計或加大支持經濟的政策力度。特別是，正在採取更有針對性的措施，來幫助中小企業。

另外，內地上月出入口顯著放緩，但今年餘下時間人民幣仍具升值潛力。首先，中美第一階段貿易協定貨幣條款未變，央行自去年初以來未公開干預中國外匯市場。其次，中國資本市場開放和納入資本市場指數，應繼續吸引資本流入。鑑於債券市場收益率具有吸引力，更多資金流入固定收益市場。最後進口通脹上升，加上出口強勁增長，表明在可預見的未來，強勢貨幣將是可以容忍的。雖然人民銀行通過即將推出的理財產品互聯互通和南向債券通計劃，加大了鼓勵資本外流的力度，但目前利差仍然有利於持有人民幣資產。如果聯儲局政策正常化速度快於預期，可能會縮小人民幣與美國資產之間的利差，可能緩和資本流入，從而在一定程度上減輕人民幣升值壓力。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖