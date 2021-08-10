林嘉麒： 華毋須收水 利好股市

內地公布了7月份消費物價指數(CPI)及工業生產者出廠價格(PPI)後，資金流入經濟復甦的傳統板塊，包括內銀、水泥、機械等，曾帶動恒指再次挑戰26,500點。7月份，CPI按年上漲1%，其中，城市上漲1.2%，農村上漲0.4%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲2.1%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲1.6%。至於1至7月平均，全國CPI較去年同期上漲0.6%。而7月份全國PPI按年上漲9%，按月則上漲0.5%；工業生產者進口價格按年上漲13.1%，按月則漲0.9%；1至7月平均值較去年同期上漲5.7%，工業生產者購進價格則上漲7.9%。

要留意PPI升幅遠遠大於CPI，數據反映：上游通脹發酵，下游加價乏力的情況，而中國PPI與CPI形成的差距在7月達8個百分點，創史上最大。出廠價格雖升得多，但下游CPI卻沒有受惠，帶來的經濟後果料是負面。因為下游廠商成本上升，銷售價格升幅卻較慢。若廠商價格再不調整，產品賣出的毛利率必然下降，令部分毛利率較低的廠商面臨虧損。

要壓制CPI上揚，傳統上會用收緊貨幣政策去解決供給問題。然而，現時經濟不是過熱，收緊貨幣政策可能傷害正常的經濟復甦。當前疫情還遠未看到終點，經濟復甦也極度不平衡，估計人民銀行在經濟復甦大於一切的前提下，不會收緊貨幣政策，亦是A股周一上升的原因。

再者，今次CPI攀升主要由於非食品價格上漲2.1%，增幅比上月擴大0.4個百分點，導致CPI上漲約1.7個百分點。以按月比較，食品價格下降0.4%，減幅比上月收窄1.8個百分點，影響CPI下降約0.06個百分點。另外，食品價格上升是受部分地區颱風、強降雨等極端天氣影響，鮮菜生產和儲運成本增加，價格由上月下降2.3%轉為上漲1.3%，屬短暫因素，而豬肉供給持續增加，價格雖下降1.9%，但在儲備豬肉收儲政策支持下，降幅比上月大幅收窄11.7個百分點，數據證明物價上漲問題應屬短暫，人民銀行毋須以收緊幣策去處理問題。

不過，內地早前再次重申，要保持宏觀政策的連續性、穩定性和可持續性。儘管PPI上升的部分原因是受天氣因素影響，但同時上游價格受國際原材料供應緊張有關，鐵礦石、原油、銅材等7月進口價格按年大幅飆升，而近日官媒再發文指摘「炒芯」也是由於全球供應緊張，令炒家有機可乘。因此，炒賣所形成的價格上升，中央政策一定嚴打。過熱需求會面臨重拳壓制，例如房地產，以避免經濟過熱時，再推高物價。總結，內地貨幣政策不需要收緊，惟物價炒作絕對看得緊；前者有利股市，後者拖累部分板塊。

獨立股評人 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，未持有以上股份）