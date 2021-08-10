道指跌106點　比特幣升破4.6萬美元

●美匯指數報92.94；港匯見7.7836；離岸人民幣(CNH)報6.4859；美元兌日圓處110.31；歐元企1.1736，英鎊處1.3847。金價報1,732美元。布油報69.23美元，紐油報66.89美元。比特幣升上4.62萬美元。道指期貨窄幅上落。

●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，聯儲局應該在今年秋季開始縮減資產購買規模。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，現時美國處於高通脹水平，可能已經符合聯儲局加息條件之一，即通脹率達到2%以上。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，預期聯儲局有可能在10至12月期間開始縮減資產購買規模，同時指如果未來美國就業數據持續向好，該局可能會提早宣布開始縮減資產購買。

●港股ADR指數收報26,430點，升146點或0.56%。

●即月恒生指數夜期收報26,318點，升101點，高水35點，成交8,240張。

●紐約9月期油收報每桶66.48美元，跌1.8美元或2.64%；布蘭特10月期油收報每桶69.04美元，跌1.66美元或2.35%。

●紐約12月期金收報每安士1,726.5美元，跌2.1%，創自3月以來收市新低。

●英國富時100指數收報7,132點，升9點或0.13%；法國CAC指數收報6,813點，跌3點或0.06%；德國DAX指數收報15,745點，跌16點或0.1%。

●疫苗發大財？「復必泰」今年料吸金逾4,000億元。

●渾水創始人Carson Block批評投資者忽視中國政策風險。

●數碼人民幣冬奧會試行，美憂成監視工具。

●【各執一詞】騰訊告抖音侵權，傳獲賠60萬人民幣。

●涉嫌違反租賃條件，壹傳媒退租將軍澳工業邨地。

●微醫傳受聯交所詢問，要求保證數據處理符合內地規定。

●中國電信回A錄超額認購，中籤率不足1%。

●再度「拖數」！國泰延遲派付本月12日到期優先股股息。