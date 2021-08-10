科企「大亦可倒」 　騰訊阿里下場會點？手持蟹貨點算好？

內地官方對科技巨企實行「追殺式」的監管治理，至今尚未停止，除了判繳罰款外，大大小小涉嫌違法的負面消息接連出現。近日官媒更引述一則就某科企員工性侵事件的評論，指科企需要大變革，不要忘想「大而不倒」，更不要妄想像南韓財閥般操控一切，可見如今官媒批評科企的標準，已超出企業業務範疇。對於分析員而言，誠然也是遠超一般股票的基本分析。只有說，投資中國資產，最重要係不要被視為與國策對着幹，否則任你過去業務「幾打得」，都變成冇運行，甚至換來厄運連連！

由國策孕育而成的科技巨企被指發展出了軌道，更欲罔顧國策要求，肆意壟斷，成為今次官方出手大整治的導火線，背後多多少少也涉及的利益紛爭，反正巨企冇反抗餘地，政策定調了，只有乖乖接受各項調查、判罰、重組整頓等要求，官方指導的新架構未出來，難估底。愚見是，至少整個下半年，都係得個「捱」字，故若然手上冇貨，咁多股票好炒，無謂承受咁大波動咁多未知數，盡量避免觸碰呢幾大燙手山芋為妙。

至於手持蟹貨的又點算？理論上，呢啲位斬落去都係痛，但唔斬，係咪等於肯長坐就一定能「返家鄉」呢？這些科企過去享受的政策傾斜，基本上已消失，即使未來產業政策重新支持，相信經反壟斷和分拆重整後的科技巨企，規模已難與昔日比較，故若閣下不想再長期作戰，睇位逢反彈減磅，應該會是主旋律；放眼其他國策股，可能更有機會追回資本失地。

未來中國要將資源投入製造業使之升級做強，中美要在電動車領域競賽也是公開的大事，照計若然大家仍然對投資中國資產有興趣，可以揀啲內地投資者熟悉而又受惠於這些政策趨勢的個股。至於筆者，呢一刻仍然不愛多勞，亦自問沒有揣摩政策者心意的能力，就安分守己繼續適量持有內銀股收息，其他限注短炒個股，就每日隨緣碰運氣，即日埋單計數好了…

東網產經專欄作者 帥哥