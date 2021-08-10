港股好淡爭持 大型科網股撐市 舜宇沽壓重

港股繼續受制26,500點阻力，恒生指數早段升近200點即打回頭，一度倒跌144點，低見26,138點，暫於26,200點水平上落。國企指數升40；科技指數升60點，主板成交550億港元。

藍籌股普遍下跌，舜宇光學挫近5%表現最差，公司7月手機鏡頭出貨量減少22.9%。安踏體育跌2.5%；香港交易所跌2%；中國平安跌1.3%；友邦保險、滙豐控股、建設銀行及中國移動等重磅股都偏軟。

大型科網股撐市，騰訊及美團升3.9%及4.1%；阿里巴巴升0.8%；小米集團升0.2%。快手飆逾7%，是表現最佳科指成分股。嗶哩嗶哩都漲逾3%；京東集團升2.5%。

地產股受壓，九龍倉置業、長實、新世界發展、恒基地產、領展及新鴻基地產跌1%至2%。

【09:20】港股向好 騰訊漲逾3% 滙豐靠穩

港股開市再挑戰26,500點關，恒生指數升173點或0.66%，報26,456點；國企指數高開80點或0.86%，報9,394點；科技指數升108點或1.62%，報6,773點。

大型科網股撐市，騰訊升3.5%報478港元，是表現最佳藍籌；美團升2.5%；阿里巴巴及小米集團升0.7%及0.5%。

其他重磅藍籌個別發展，友邦保險升0.9%；滙豐控股及工商銀行升0.4%；香港交易所、建設銀行及中國移動無起跌；中國平安跌0.4%。