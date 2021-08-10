中國鼓勵商貿服務企業與物流企業深化合作

中國商務部、發改委及市場監管總局等9部門聯合印發《商貿物流高質量發展專項行動計劃(2021至2025年)》的通知。

目標至2025年，初步建立暢通高效、協同共享、標準規範、智能綠色、融合開放的現代商貿物流體系，培育一批有品牌影響力和國際競爭力的商貿物流企業，商貿物流標準化、數碼化、智能化、綠色化水平顯著提高，商貿物流網絡更加健全，區域物流一體化加快推進，新模式新業態加快發展，商貿物流服務質量和效率進一步提升，商貿服務業和國際貿易物流成本進一步下降。

重點任務包括優化商貿物流網絡布局；建設城鄉高效配送體系；促進區域商貿物流一體化；提升商貿物流標準化水平；推廣應用現代信息技術；鼓勵批發、零售、電商、餐飲、進出口等商貿服務企業與物流企業深化合作，優化業務流程和渠道管理，促進自營物流與第三方物流協調發展、提升供應鏈物流管理水平；加強冷鏈物流規劃；健全綠色物流體系；支持優勢企業參與國際物流基礎設施投資和國際道路運輸合作；深入推進口岸通關一體化改革，鞏固壓縮整體通關時間成效；培育商貿物流骨幹企業。