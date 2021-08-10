鄧聲興：港燈前景樂觀　上望8.8元

期內，集團2019至2023年度發展計劃下的各項基建項目均穩步進行。其中L11和L12兩台容量各達380兆瓦的燃氣聯合循環發電機組施工如期進行，分別有望在2022及2023年投產。海上液化天然氣接收站項目工程亦全速進行預計可於2022年投產，使得集團屆時可直接從國際市場購買液化天然氣。

且集團為協助香港實現應對氣候變化的目標，其2019至2023年度發展計劃的重點是大幅增加天然氣發電，令燃氣發電比例將由現時的約50%提升至2023年的約70%。隨着香港經濟復甦及集團繼續落實其發展計劃，在後疫情時期對集團業務恢復及增長前景感到樂觀。目標價8.8元，止蝕價7.8元。

意博資本亞洲有限公司執行合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)