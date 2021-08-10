金價前景不容樂觀？為你剖析5大原因...

美國7月非農新增職位高於市場預期，反映經濟前景趨於樂觀，加上美元轉強，令黃金投資需求下降，紐約12月期金周一(9日)收市報1,726.5美元，跌至3月以來的低位，最新回升至1,737美元。外媒分析指出，5大原因力證金價前景不容樂觀。

1、強勁經濟數據，令金價缺乏增長動能。上周五(5日)公布的非農就業數據理想，經調整後的實質孳息率大幅上升，但黃金本身不具孳息，孳息率高企代表黃金的機會成本上升，不利金價。惟即使過去幾個月以來實質孳息率處於負區間，金價亦沒從中受惠，意味着金價今年表現相對不佳，市場對黃金的悲觀情緒已愈來愈嚴重，在缺乏動能下，若強勁經濟數據繼續推升實質利率，可能導致金價急跌。

2、美元強打擊金價表現。去年金價能表現優異，其中一大原因在於美元疲弱，不過，隨着非農就業數據強勁，提高市場對聯儲局加息預期，以及歐洲央行最快或到2024年中才會收緊貨幣政策，反映美元或持續呈多，為金價帶來壓力。

3、通脹壓力褪去。投資者預測通脹僅為暫時現象，數據亦暗示物價壓力健康且溫和可控，因此對黃金不利。

4、金價技術面弱。金價周一稍早已跌破周線圖中頭肩形態的頸線，出現趨勢反轉信號，中期走勢可能轉向利淡，除非本周收於頸線上方(目前看約在1,760美元)，否則按技術面來看，金價前景依舊疲弱。

5、黃金正在失去交易所買賣基金(ETF)投資者的支持，市場寄望印度等主要黃金市場的需求復甦，可成為黃金的一絲希望，但幫助似乎有限。雖然，今年以來受疫情影響而衝擊需求，印度上月黃金進口量已有所好轉。但要留意的是，珠寶商通常等待逢低買入的機會，在此情形下，亞洲需求復甦相信不會推動金價走高。