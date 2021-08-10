華爾街大佬：美股處史上最大泡沫　美國恐陷衰退風險

外媒報道，華爾街大鱷、美國機構投資者——名人堂成員Rich Bernstein警告，就他打滾華爾街數十年的經驗來看，現在可能正處於他所見的最大泡沫，從科技股、網紅股、比特幣甚至債券市場都出現危機。他又呼籲一些最受歡迎產業的投資者要分散投資。

Bernstein指出，聯儲局扭曲了長期曲線，指任何持有長期資產的人都必須堅信，長期利率不會上升，因為這是抑制這場泡沫的剋星。他解釋，當陷入泡沫時，人們會變得較短視，他們只關注非常小的投資範圍。不過，他並未有指出泡沫爆破的時間。

他建議對具有定價權的品種進行多樣化投資，像是原材料、能源等大宗商品。他指出，能源在過去6或12個月一直處於大牛市，每個人都說無法持續下去，但比特幣一直處在大熊市，每個人都在等它反彈。

事實上，另一投資大佬——著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安也認為，聯儲局官員低估通脹問題，讓美國陷入另一場衰退的風險。

美國本周將公布7月消費者物價指數(CPI)，埃利安表示，如果CPI數據呈現溫和型的通脹，美國將出現「金髮姑娘」的經濟狀態，即經濟高速增長，通脹仍維持在低位，以較健全方式運作。但他預測CPI數據將持續上升，決策者承受的加息壓力亦正在加重。