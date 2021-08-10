【高盛推介】美團連升3日 輪證傳真
2021年08月10日 11:40
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(9日)重上220港元水平，收市升約3.1%，周二(10日)早段繼續上升，高開約2.5%後升幅擴大，高見236.6元，為連續第3日上升。
有報道述消息，指內地反壟斷監管機構，將就美團因涉嫌濫用其市場支配地位，罰款約10億美元，並指消息或會在數周內公布，然而近日美團表現未受罰款消息拖累。此外，有券商指該10億美元罰款，將佔美團2020年外賣業務收入的10%。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周一繼續獲資金流入。牛熊證方面，則見周一流入牛證的資金較集中在200元以上收回價的產品。而熊證則於周一獲資金轉向流入，有約170萬元，並分布在235元以上的各收回區域產品。
觀察港股通資金流向，則見北水於周一繼續買入美團，錄得約6.3億元資金淨買入。
美團牛證55666，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率7.4倍、高槓桿貼牛。
美團購證23012，行使價260元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。
美團熊證51438，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
美團熊證55287，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
美團沽證11689，行使價219.8元，2022年11月23日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。
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