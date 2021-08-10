中國電信半年多賺27%　移動用戶淨增1147萬戶

期內，公司經營收入為2,192億元，按年增長13.1%，服務收入為2,035億元，增長8.8%，高於行業平均增幅。EBITDA3為663億元，增長5.1%。剔除出售附屬公司的一次過稅後收益後，增長17%。資本開支為270億元，自由現金流達到268億元。

移動通訊服務收入933億元，按年增長6.9%，移動用戶達到3.62億戶，淨增1,147萬戶，5G套餐用戶達到1.31億戶，滲透率達到36.2%。移動用戶ARPU增長2.9%。

固網及智慧家庭服務收入574億元，按年增長5.2%，有線寬帶用戶達到1.64億戶，寬帶接入收入達到381億元，增幅達7.9%。寬帶綜合ARPU達到46.8元，增長5.9%。

公司產業數碼化收入增長16.8%，至501億元。天翼雲收入為140億元，增長109.3%。

公司指出，全方位推進「雲改數轉」戰略，把握A股發行契機，構建未來新發展格局。